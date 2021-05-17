ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии

17.05.2021 18:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Телеграм-канал «Разыскивает милиция» сообщает, что в Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии. Отмечается, что в милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу.

Приметы: на вид 20 лет, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие. Мог отправиться в Минск.

Если вам известно местонахождение молодого человека, просьба сообщить в Ленинский РОВД Бреста: 8 (0162) 21-17-20, 8 (029) 823-65-90 или 102.

В Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии
 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеграм-канал «Разыскивает милиция» сообщает, что в Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии. Отмечается, что в милицию обратился представитель футбольной...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by