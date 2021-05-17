|
В Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии
Источник материала: Onliner
Телеграм-канал «Разыскивает милиция»
Приметы: на вид 20 лет, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие. Мог отправиться в Минск.
Если вам известно местонахождение молодого человека, просьба сообщить в Ленинский РОВД Бреста: 8 (0162) 21-17-20, 8 (029) 823-65-90 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеграм-канал «Разыскивает милиция» сообщает, что в Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии. Отмечается, что в милицию обратился представитель футбольной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)