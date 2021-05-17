|
На телевидении говорят о новой военной базе в Польше. Разбираемся, что это за объект
Источник материала: Tut.by
В последнее время в государственных СМИ стали упоминать строительство новой военной базы в польском Повидзе. В частности, отмечается, что на этой базе в будущем разместится бронетехника войск США. Рассказываем, что это за база.
Начиная с августа 2020 года Польша и исходящая с ее стороны опасность не раз упоминались в белорусских СМИ. Так, в новостях в разное время говорилось, что на польской (порой — и литовской) территории
А недавно на СТВ
Если подытожить, что говорили об этой базе на телевидении в последнее время, то получится, что:
Кроме того, некая польская база
Что за база строится в Повидзе?
Вообще-то, одна база в этом регионе уже есть, там базируется авиация. Однако было принято решение построить здесь еще и склады, на которых можно размещать боевую технику армии США. На практике это означает, что при любом конфликте в Европе американцам не придется транспортировать танки, другую технику и оборудование через Атлантику, так как все уже находится в Старом Свете.
Общее количество бронетехники, которую смогут разместить в Повидзе, довольно значительно. Согласно
Складской комплекс после достройки будет включать в себя:
Строительство базы в Повидзе — крупнейший инфраструктурный проект, осуществляемый на деньги НАТО, за последние 30 лет. Всего на него могут потратить порядка 360 миллионов долларов.
Когда стало известно о строительстве новой базы?
Вообще-то, очень давно, около пяти лет назад. Строить новую базу решили в 2016 году, через год определили и место — Повидз. Однако некоторое количество времени ушло на то, чтобы утрясти организационные вопросы. Контракт на создание базы подписали около двух лет назад, 14 ноября 2019 года. После этого работы начались, и уже к маю 2020-го был завершен первый этап — расчистка территории.
Затем началось собственно строительство, разделенное на две очереди — вторую и третью. Несколько дней назад Джеймс О’Райли, представитель инженерного корпуса американской армии в Европе,
Последний этап строительства завершится во второй половине 2022 года, а в строй склады войдут в 2023-2024 годах. По словам О’Райли, пандемия не помешала графику работы и сроки не сорваны.
Было ли строительство новой базы в Повидзе тайной в предыдущие годы?
Абсолютно нет. О базе в Повидзе говорили и писали многие, около года назад новость о ее строительстве выходила и на
Строго говоря, в наше время довольно трудно скрыть от посторонних (в том числе от спутниковой фотосъемки) строительство такого большого объекта.
Что писали о польской базе госСМИ в предыдущие годы?
В общем, довольно мало. Ни начало строительства, ни окончание подготовительных работ не привлекли особого внимания большинства белорусских масс-медиа. Осенью 2019 года гораздо большего внимания
Что касается утверждений, что строительство базы совпало с событиями августа 2020 года в Беларуси, то это представляется весьма сомнительным, так как первая очередь работ закончилась еще в мае 2020-го. Основным событием, связанным с военным присутствием США в Польше, в августе стало подписание Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA) и дополнение к соглашению о базировании американских войск. База в Повидзе там
Почему база в Повидзе привлекла пристальное внимание именно сейчас, сказать довольно сложно.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объект строится с 2019 года, но до недавних пор он не привлекал особого внимания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)