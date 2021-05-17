На телевидении говорят о новой военной базе в Польше. Разбираемся, что это за объект

Источник материала: Tut.by

В последнее время в государственных СМИ стали упоминать строительство новой военной базы в польском Повидзе. В частности, отмечается, что на этой базе в будущем разместится бронетехника войск США. Рассказываем, что это за база.



Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos

Начиная с августа 2020 года Польша и исходящая с ее стороны опасность не раз упоминались в белорусских СМИ. Так, в новостях в разное время говорилось, что на польской (порой — и литовской) территории лязгают гусеницы танков , базируются истребители, которые могут долететь до Беларуси за 22 минуты , проводятся десятки учений , а границу с Литвой и Польшей пора закрывать и ставить половину армии под ружье.

А недавно на СТВ упомянули про объект в польском Повидзе.



Скриншот из выпуска новости «24 часа» на СТВ за 15 мая 2021 года. Источник: CTVBY

Если подытожить, что говорили об этой базе на телевидении в последнее время, то получится, что:

Варшава просит о ее строительстве НАТО;

о ее строительстве НАТО; возведение этой базы совпало с августовскими событиями 2020 года в Беларуси.

Кроме того, некая польская база упоминалась и в недавнем выпуске рубрики «Политика без галстуков и купюр» на СТВ — в один момент гость программы заявил, что «база в Польше строится для американцев, в первую очередь для того, чтобы создавать дополнительную военную угрозу для Беларуси».

Что за база строится в Повидзе?

Вообще-то, одна база в этом регионе уже есть, там базируется авиация. Однако было принято решение построить здесь еще и склады, на которых можно размещать боевую технику армии США. На практике это означает, что при любом конфликте в Европе американцам не придется транспортировать танки, другую технику и оборудование через Атлантику, так как все уже находится в Старом Свете.

Общее количество бронетехники, которую смогут разместить в Повидзе, довольно значительно. Согласно информации от пресс-службы американского контингента в Европе, там будет около 85 основных боевых танков Abrams M1A2, около 130 боевых машин пехоты Bradley, 18 самоходных гаубиц M109A6/A7 Paladin и оборудование для подразделений поддержки.

Складской комплекс после достройки будет включать в себя:

пять складов для транспортных средств общей площадью 60 000 квадратных метров, счетчики с устройствами, обеспечивающими пониженную влажность;

склад боеприпасов площадью 5400 квадратных метров;

ремонтные мастерские площадью 8600 квадратных метров с 20 ремонтными станциями, где можно будет ремонтировать транспортные средства от автомобилей до танков M1A2 Abrams;

два гаража общей площадью 1650 квадратных метров.

Строительство базы в Повидзе — крупнейший инфраструктурный проект, осуществляемый на деньги НАТО, за последние 30 лет. Всего на него могут потратить порядка 360 миллионов долларов.

Когда стало известно о строительстве новой базы?

Вообще-то, очень давно, около пяти лет назад. Строить новую базу решили в 2016 году, через год определили и место — Повидз. Однако некоторое количество времени ушло на то, чтобы утрясти организационные вопросы. Контракт на создание базы подписали около двух лет назад, 14 ноября 2019 года. После этого работы начались, и уже к маю 2020-го был завершен первый этап — расчистка территории.

Затем началось собственно строительство, разделенное на две очереди — вторую и третью. Несколько дней назад Джеймс О’Райли, представитель инженерного корпуса американской армии в Европе, заявил , что вторая очередь строительства завершена на 98 процентов — в частности, уже сданы в эксплуатацию освещение, канализация, газопровод, коммуникации, инфраструктура и большая часть построек.

Последний этап строительства завершится во второй половине 2022 года, а в строй склады войдут в 2023-2024 годах. По словам О’Райли, пандемия не помешала графику работы и сроки не сорваны.

Было ли строительство новой базы в Повидзе тайной в предыдущие годы?

Абсолютно нет. О базе в Повидзе говорили и писали многие, около года назад новость о ее строительстве выходила и на 42.TUT.BY . Российские СМИ, включая РТ, писали об объекте еще до начала расчистки местности — например, беспокоясь о лесах , вырубаемых ради базы.

Строго говоря, в наше время довольно трудно скрыть от посторонних (в том числе от спутниковой фотосъемки) строительство такого большого объекта.

Что писали о польской базе госСМИ в предыдущие годы?

В общем, довольно мало. Ни начало строительства, ни окончание подготовительных работ не привлекли особого внимания большинства белорусских масс-медиа. Осенью 2019 года гораздо большего внимания удостоились 30 «Абрамсов», приехавших на литовский полигон Пабраде.

Что касается утверждений, что строительство базы совпало с событиями августа 2020 года в Беларуси, то это представляется весьма сомнительным, так как первая очередь работ закончилась еще в мае 2020-го. Основным событием, связанным с военным присутствием США в Польше, в августе стало подписание Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA) и дополнение к соглашению о базировании американских войск. База в Повидзе там не упоминалась .

Почему база в Повидзе привлекла пристальное внимание именно сейчас, сказать довольно сложно.