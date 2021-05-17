Зуд и гнойные корочки. Врач называет симптомы чесотки и рассказывает о лечении

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY поговорил с дерматологом Кириллом Росликом и узнал, какие симптомы указывают на чесотку, почему зуд больше беспокоит вечером и что делать, чтобы не заразиться.

Кирилл Рослик Врач-дерматолог, венеролог УЗ «МОКВД» и медицинского центра «Клиника в Уручье»

Что такое чесотка и почему она появляется? Чесотка — это заразное паразитарное кожное заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Это заболевание довольно распространенное: в среднем мы выявляем 5−7 случаев каждую неделю. Переносчиками являются оплодотворенные самки клещей: оказавшись на кожных покровах, они начинают откладывать яйца в «ходах», которые прокладывают в коже ночью. Человек расчесывает зудящую область и переносит клещей на другой участок тела. Невооруженным глазом обнаружить этого клеща практически невозможно. При комнатной температуре клещи продолжают жить в течение 5 дней, личинки клещей — в течение 48 часов, при кипячении паразит гибнет моментально.

Какие симптомы у чесотки? Только ли зуд должен насторожить? Симптомы чесотки — зуд и высыпания в характерных местах: кисти, локти, область живота и спины, паховая область, ягодицы. Высыпания на коже представляют собой мелкоузелковую сыпь, корочки, расчесы. Зуд может быть постоянным и усиливается чаще всего в вечернее и ночное время. Но эти признаки не являются специфичными, то есть характерны не только для чесотки. Поэтому заподозрить болезнь самостоятельно возможно, однако установить точный диагноз может только врач-дерматолог. В диагностике заболевания помогает микроскопическое исследование соскоба с кожи пораженных участков, в которых обнаруживаются яйца и самки клещей. Однако при соскобе клещ не всегда выявляется, и тогда диагноз устанавливается на основе клинических признаков. Также натолкнуть на мысль о чесотке может семейный (групповой) характер заболевания, то есть наличие подобных симптомов у нескольких членов семьи или проживающих вместе людей.

Эта болезнь заразна? Да. Источником заражения является больной человек. Механизм передачи возбудителя — контактный. Условия передачи возбудителя — длительный тесный контакт кожи здорового человека с кожей больного. Чесотка передается при половых контактах, что связано с длительным соприкосновением кожных покровов при половом акте, а также контактно-бытовым путем (через вещи и предметы личной гигиены).

К каким последствиям может привести чесотка? Из наиболее распространенных осложнений — это развитие пиодермии, бактериальной инфекции в местах расчесов. Она представлена чаще всего гнойными корочками желтого цвета и требуют специфического лечения для предотвращения распространения инфекции. Возможно также развитие аллергических дерматитов, экземы. При иммуносупрессии (снижение иммунитета, деменции, астении и др.) может формироваться так называемая «норвежская» чесотка, которая проявляется массивными корками, обилием высыпаний и может поражать большую часть кожного покрова.

Как лечат чесотку? В Беларуси лечением и наблюдением пациентов с чесоткой занимаются исключительно врачи-дерматологи. Лечению подлежит при этом не только сам пациент с чесоткой, но и все люди, проживающие вместе с ним. Для лечения чесотки применяют наружные противопаразитарные препараты по определенной схеме и под контролем врача-дерматолога. Человек должен обрабатывать препаратом всю кожу тела ниже шеи, так как это заболевание не поражает только голову. Лечение и наблюдение после него обычно занимает до 2−3 недель. После проводят контроль излеченности на приеме у врача.

Существует профилактика чесотки? Профилактика включает следующие пункты: обязательное выявление и лечение больных чесоткой пациентов;

осмотр и лечение всех лиц, с которыми больной имел бытовой или половой контакт;

проведение дезинфекции жилья, одежды и постельных принадлежностей больного;

ежедневная влажная уборка в комнате заболевшего;

соблюдение правил личной гигиены.