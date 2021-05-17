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Зуд и гнойные корочки. Врач называет симптомы чесотки и рассказывает о лечении

17.05.2021 18:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY поговорил с дерматологом Кириллом Росликом и узнал, какие симптомы указывают на чесотку, почему зуд больше беспокоит вечером и что делать, чтобы не заразиться.

  • Кирилл Рослик Врач-дерматолог, венеролог УЗ «МОКВД» и медицинского центра «Клиника в Уручье»

Что такое чесотка и почему она появляется?

Чесотка — это заразное паразитарное кожное заболевание, вызываемое чесоточным клещом. Это заболевание довольно распространенное: в среднем мы выявляем 5−7 случаев каждую неделю.

Переносчиками являются оплодотворенные самки клещей: оказавшись на кожных покровах, они начинают откладывать яйца в «ходах», которые прокладывают в коже ночью. Человек расчесывает зудящую область и переносит клещей на другой участок тела.

Невооруженным глазом обнаружить этого клеща практически невозможно. При комнатной температуре клещи продолжают жить в течение 5 дней, личинки клещей — в течение 48 часов, при кипячении паразит гибнет моментально.

Какие симптомы у чесотки? Только ли зуд должен насторожить?

Симптомы чесотки — зуд и высыпания в характерных местах: кисти, локти, область живота и спины, паховая область, ягодицы. Высыпания на коже представляют собой мелкоузелковую сыпь, корочки, расчесы. Зуд может быть постоянным и усиливается чаще всего в вечернее и ночное время.

Но эти признаки не являются специфичными, то есть характерны не только для чесотки. Поэтому заподозрить болезнь самостоятельно возможно, однако установить точный диагноз может только врач-дерматолог. В диагностике заболевания помогает микроскопическое исследование соскоба с кожи пораженных участков, в которых обнаруживаются яйца и самки клещей.

Однако при соскобе клещ не всегда выявляется, и тогда диагноз устанавливается на основе клинических признаков. Также натолкнуть на мысль о чесотке может семейный (групповой) характер заболевания, то есть наличие подобных симптомов у нескольких членов семьи или проживающих вместе людей.



Эта болезнь заразна?

Да. Источником заражения является больной человек. Механизм передачи возбудителя — контактный. Условия передачи возбудителя — длительный тесный контакт кожи здорового человека с кожей больного.

Чесотка передается при половых контактах, что связано с длительным соприкосновением кожных покровов при половом акте, а также контактно-бытовым путем (через вещи и предметы личной гигиены).

К каким последствиям может привести чесотка?

Из наиболее распространенных осложнений — это развитие пиодермии, бактериальной инфекции в местах расчесов. Она представлена чаще всего гнойными корочками желтого цвета и требуют специфического лечения для предотвращения распространения инфекции. Возможно также развитие аллергических дерматитов, экземы.

При иммуносупрессии (снижение иммунитета, деменции, астении и др.) может формироваться так называемая «норвежская» чесотка, которая проявляется массивными корками, обилием высыпаний и может поражать большую часть кожного покрова.

Как лечат чесотку?

В Беларуси лечением и наблюдением пациентов с чесоткой занимаются исключительно врачи-дерматологи. Лечению подлежит при этом не только сам пациент с чесоткой, но и все люди, проживающие вместе с ним.

Для лечения чесотки применяют наружные противопаразитарные препараты по определенной схеме и под контролем врача-дерматолога. Человек должен обрабатывать препаратом всю кожу тела ниже шеи, так как это заболевание не поражает только голову.

Лечение и наблюдение после него обычно занимает до 2−3 недель. После проводят контроль излеченности на приеме у врача.

Существует профилактика чесотки?

Профилактика включает следующие пункты:

  • обязательное выявление и лечение больных чесоткой пациентов;
  • осмотр и лечение всех лиц, с которыми больной имел бытовой или половой контакт;
  • проведение дезинфекции жилья, одежды и постельных принадлежностей больного;
  • ежедневная влажная уборка в комнате заболевшего;
  • соблюдение правил личной гигиены.

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Рассказываем, чем опасна чесотка и почему при первых признаках важно обращаться к врачу.
 
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