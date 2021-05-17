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Кто-то не изменился, а кого-то - не узнать. Посмотрите, как сейчас выглядят звезды «Друзей»

17.05.2021 18:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На следующей неделе выйдет спецвыпуск культового американского сериала «Друзья», первый сезон которого стартовал — не верится — более 25 лет назад. В преддверии премьеры AFISHA.TUT.BY посмотрела, как за четверть века изменились главные звезды сериала. Спойлер: кто-то не поменялся вообще, а кого-то не узнать.

Дженнифер Энистон (52 года)


Фото: кадр из сериала «Друзья» и instagram.com/jenniferaniston

За рецептом эликсира молодости смело обращайтесь к Дженнифер Энистон, сыгравшей в «Друзьях» избалованную Рэйчел Грин. После оглушительного успеха в «Друзьях» актриса продолжает сниматься в большом кино, даже успела попробовать себя в ролях режиссера и продюсера. Из последнего рекомендуем посмотреть сериал «Утреннее шоу» 2019 г., где наравне с Дженнифер блистают Риз Уизерспун и Стив Карелл. Кстати, за съемки в этом проекте Энистон получила премию Гильдии американских киноактеров.

Кортни Кокс (56 лет)


Фото: кадр из сериала «Друзья» и instagram.com/courteneycoxofficial

Кортни Кокс, известная миру по роли слишком «правильной» Моники Геллер в «Друзьях», все эти годы тоже работала в кино, чем продолжает заниматься и по сей день. На 2022 год, например, запланирована премьера хоррора «Крик 5», где можно увидеть Кокс (актриса снималась во всех предыдущих фильмах франшизы). А пока Кортни активно занимается спортом, музицирует и делится со своими подписчиками в Instagram кулинарными рецептами.

Лиза Кудроу (57 лет)


Фото: кадр из сериала «Друзья» и instagram.com/lisakudrow

Самая старшая из «Друзей» Лиза Кудроу (в сериале она певица со странностями Фиби Буффе) и сегодня прекрасно выглядит. Секрет кроется в обаятельной улыбке, вы так не думаете?

Любопытно, что у Кудроу есть белорусские корни: бабушка актрисы до эмиграции в 1921 году жила на территории нынешнего Вилейского района, дед эмигрировал из Могилева. В честь этого в конце нулевых Лиза посетила Беларусь — со съемками документалки о своей семье. К слову, звезда по-прежнему снимается в кино и на телевидении, недавно она озвучивала одну из ролей в нетфликсовском хите «Конь БоДжек».

Дэвид Швиммер (54 года)


Фото: кадр из сериала «Друзья» и instagram.com/_schwim_

Дэвид Швиммер, которого вы знаете по роли застенчивого Росса Геллера, за четверть века изменился меньше всех. Уже несколько лет Дэвид занимается активизмом и не стесняется делиться у себя в соцсетях фотографиями с акций протеста. Но и в кино успевает сниматься: одна из последних его актерских работ — в драме «Прачечная» Стивена Содерберга со звездными Мерил Стрип, Гэри Олдменом и Антонио Бандерасом.

Мэтт Леблан (53 года)


Фото: кадр из сериала «Друзья» и instagram.com/mleblanc

Мэтт Леблан — красавчик Джоуи Триббиани из «Друзей». После съемок сериала он успел поработать ведущим автомобильного шоу Top Gear, а с 2016 по 2020 годы играл главную роль в американском ситкоме «Все схвачено». Больше свежих интересных работ в кино у него пока не было.

Мэттью Перри (51 год)


Фото: кадр из сериала «Друзья» и instagram.com/mattyperry4

Мэттью Перри, который подарил свою внешность интеллектуалу-остряку Чендлеру Бингу из «Друзей», несколько лет не снимался в кино. Но уже в этом году на экраны выйдет сатирическая комедия «Не смотри вверх», где кроме Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт появится и Перри. Пока ждете, можете посмотреть Instagram актера: здесь много фотографий его собаки, бананов и других приколов.

Специальный выпуск сериала «Друзья» — Friends: The Reunion — выйдет на HBO Max 27 мая. Посмотрите его тизер.

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Теги: Могилев
 
 
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На следующей неделе выйдет спецвыпуск культового американского сериала «Друзья», первый сезон которого стартовал - не верится - более 25 лет назад. В преддверии...
 
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