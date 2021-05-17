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В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

17.05.2021 19:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало 43-летнего мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 17 мая. По данным польских властей, он передавал российским спецслужбам информацию и материалы о деятельности армии, юридических и физических лиц, передает DW.

Задержание произошло 5 мая, мужчина признал вину по всем пунктам обвинения. Суд арестовал его на три месяца. Значительная часть материалов дела засекречена, подчеркивает Агентство внутренней безопасности.

15 апреля Польша объявила трех сторудников посольства РФ в Варшаве персонами нон грата. В ответ Россия выслала пятерых польских дипломатов.

Об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили также США, Болгария, Украина, Чехия, Словакия. Россия в ответ высылает дипломатов этих стран.

 
 
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В Польше Агентство внутренней безопасности задержало 43-летнего мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России.
 
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