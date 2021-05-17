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Без пресс-релизов, но с Telegram: работа современной пресс-службы
17.05.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На мастер-классе можно будет получить ответы на вопросы, почему не надо писать релизы и зачем развивать собственные соцсети, как раскрутить свой Telegram и YouTube-канал?
Во время этого модуля проекта SputnikPro специалисты также обсудят специфику работы в условиях пандемии, работу современных инструментов веб-аналитики и как получать трафик, но избегать "желтизны".
Участники:
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий проекта SputnikPro. Во вторник 18 мая в 13:00 состоится вебинар для сотрудников...
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