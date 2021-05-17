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Без пресс-релизов, но с Telegram: работа современной пресс-службы

17.05.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На мастер-классе можно будет получить ответы на вопросы, почему не надо писать релизы и зачем развивать собственные соцсети, как раскрутить свой Telegram и YouTube-канал?

Во время этого модуля проекта SputnikPro специалисты также обсудят специфику работы в условиях пандемии, работу современных инструментов веб-аналитики и как получать трафик, но избегать "желтизны".

Участники:

  • руководитель Информационного агентства и радио Sputnik Беларусь Андрей Качура
  • руководитель управления корпоративных коммуникаций, пресс-секретарь МИА "Россия сегодня" Анна Старкова
  • руководитель Центра интернет-технологий МИА "Россия сегодня" Алексей Филипповский
  • шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру Александр Фомин
  • директор объединенной информационно-аналитической дирекции МИА "Россия сегодня" Николай Крутов
  • пресс-секретарь Информационного агентства и радио Sputnik Беларусь Павел Тухто

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

 
 
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Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий проекта SputnikPro. Во вторник 18 мая в 13:00 состоится вебинар для сотрудников...
 
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