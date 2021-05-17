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Тина Кароль и Ирина Билык не примут участие в «Славянскоме базаре в Витебске»

17.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Из программы фестиваля «Славянский базар в Витебске» исчезла еще одна участница из Украины — певица Ирина Билык. Другая украинская певица Тина Кароль дезавуировала сообщение телеканала ОНТ о ее участии, сообщают Народные новости Витебска.

Выступление Ирины Билык заявлялось на гала-концерте открытия. Но уже к 15 мая имя певицы исчезло из списка его участников.

Тина Кароль и Ирина Билык не примут участие в «Славянскоме базаре в Витебске»

Ирина Билык. Фото Сергея Серебро

Другая украинская певица Тина Кароль также не приедет на «Славянский базар». Ранее 14 мая по белорусскому телевидению в одном из утренних шоу певица заявила: «Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам».

Однако позже пресс-служба Тины Кароль объяснила, что произошла ошибка из-за плохого качества звука по Zoom. Отвечая на вопрос, певица имела ввиду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами, а ее участие в фестивале «Славянский базар 2021» не запланировано.

Тина Кароль и Ирина Билык не примут участие в «Славянскоме базаре в Витебске»

Тина Кароль. Концерт «З Україною в серці!» на на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

В этом году большинство украинских участников, заявленных в программе «Славянского базара», отказались от участия в фестивале, даже Элина Иващенко, занявшая первое место на прошлогоднем конкурсе.

Таким образом, в программе «Славянского базара в Витебске» остается пока только один представитель Украины — Таисия Повалий. Остальные потенциальные украинские участники так или иначе присоединились к бойкоту фестиваля.

«Славянский базар — 2021»: кто едет, а кто нет

Известно, что от участия в фестивале отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королева. Из афиши исчезло и имя Александра Буйнова.

О своем неучастии в фестивале сообщил украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Затем на фестиваль отказался ехать уже второй украинский ведущий — Андрей Доманский. Не подтвердила участие третья ведущая из этой страны — Оксана Антонюк. 24 апреля из афиши «Славянского базара» пропали имена еще двух участников из Украины — певца и композитора Олега Винника и молодой артистки, лауреата первой премии конкурса молодых исполнителей «Витебск-2020» Элины Иващенко, напоминает TUT.BY.

Но есть и звезды, кто категорически против бойкота фестиваля. Помимо уже упомянутой Таисии Повалий, это певцы Олег Газманов, Таисия Повалий, Александр Солодуха, Руслан Алехно, ведущие Владимир БерезинДмитрий Губерниев, музыкальный критик Сергей Соседов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Еще две певицы не пожелали присутствовать на мероприятии.
 
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