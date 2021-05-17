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Парень из региона исполнил мечту детства — купил и переделал Mercedes W-124. Неужели это «волк»?

17.05.2021 19:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

21-летний Марк из Бобруйска стал владельцем Mercedes-Benz W124 в редком кузове Е500. Машину молодой человек называет мечтой детства. Это автомобиль бизнес-класса, выпускавшийся в Германии с 1984 по 1996 год. Похожие снимали в первой части фильма «Такси».

«Версия популярного авто в редком кузове (не факт, что встретишь второй такой в Беларуси), досталась нынешнему владельцу в очень хорошем состоянии», — пишет «Вечерний Бобруйск».

А сам Марк добавляет: «Я бы даже сказал — лучше среднего. С „жучками“ по кузову, но без других глобальных проблем. По ходовой части решались только мелкие текущие проблемы, кузов местами пришлось переваривать и подкрашивать, однако оригинальный цвет авто сохранен. Широкие арки, привлекающие внимание, — это тоже „родная“ особенность кузова. Бампер авто, правда, пришлось собирать из трех частей: пострадал зимой при парковке».

Парень из региона исполнил мечту детства — купил и переделал Mercedes W-124. Неужели это «волк»?

По словам Марка, Mercedes с 2,2-литровым бензиновым двигателем — это его первый автомобиль. В него пришлось вложить, кроме стоимости самой машины, еще около трех тысяч долларов. О потраченных деньгах парень не жалеет, потому что авто стало не только средством передвижения, но и хобби. По этой же причине он принял решение не эксплуатировать авто зимой, ради сохранности кузова.

Парень из региона исполнил мечту детства — купил и переделал Mercedes W-124. Неужели это «волк»?

От редакции Onliner:

Бизнес-седан Mercedes-Benz 500E выпускался с 1991 по 1995 годы сразу на двух заводах — Mercedes-Benz и Porsche. «Дома» сваривали кузов (имеющий оригинальные элементы подкапотного пространства, не сопоставимые с другими моделями), затем он отправлялся на завод Porsche, где эксклюзивный седан собирали вручную и затем доставляли обратно — для окончательной предпродажной подготовки и отправке дилерам. Общее время сборки составляло 18 дней. Всего было выпущено 7500 экземпляров.

Оснащался «волк» 5-литровым V8 мощностью 326 л. с., от родстера серии R129. Он позволял ускоряться с места до 100 км/ч за 6,1 секунды, а максимальная скорость была ограничена на уровне 250 км/ч. При этом внешне «волчок» выделялся разве что слегка расширенными колесными арками, а для особо внимательных — еще и передним бампером с увеличенным воздухозаборником.

Однако по-настоящему свирепый «волк» появился немного позже: это был W124 E500 Limited с 400-сильным 6.0L M119 V8 под капотом. Его также называют E60 AMG, и это настоящий эксклюзив даже на фоне мелкосерийного Е500: общий тираж составил 12 авто, а в их конструкции применено 957 оригинальных компонентов AMG. Характеристики впечатляют даже по нынешним временам: 5,4 секунды до сотни и максимальная скорость 282 км/ч.

Минимальная стоимость Mercedes-Benz 500E в Европе составляет минимум 30 тысяч евро, на российском рынке — около 24 тысяч долларов.

 
 
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21-летний Марк из Бобруйска стал владельцем Mercedes-Benz W124 в редком кузове Е500. Машину молодой человек называет мечтой детства. Это автомобиль бизнес-класса,...
 
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