Соперник сборной Беларуси по хоккею лишился тренера. Тот решил побыть с семьей

Источник материала: Tut.by

Сборная Великобритании по хоккею лишилась главного тренера за четыре дня до старта чемпионата мира в Латвии.



Reuters

Питер Раселл принял решение не ехать на турнир и остаться дома с семьей после сезона в DEL2 — второй лиге Германии — где он тренирует «Фрайбург».

«Моя семья всегда меня поддерживала, но девять месяцев вдали от жены и дочери — это очень долго.

Я приехал домой и, проведя какое-то время с дочерью, понял, что опять сразу уехать будет тяжело. Бессердечно вернуться спустя девять месяцев, а через два дня снова уехать.

Я многое пропустил. Пропустил операцию дочери на губе, когда работал со сборной Великобритании U20. У моей жены был рак, и когда проходил предыдущий ЧМ в Словакии, я смог вернуться всего на два дня, когда у нее была операция», — приводит слова Раселла Sports.ru .

Отметим, что Великобритания — один из соперников сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею.