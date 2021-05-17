ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бегом за мусором: в Беларуси стартовал республиканский экологический марафон

17.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит масштабный плоггинг-тур – сбор мусора во время пробежки. Экологический марафон стартовал под Минском. Волонтеры-спортсмены очистили республиканский биологический заказник, вывезли почти 900 килограммов мусора, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

В экозабеге одна команда, ведь и дело общее – борьба с мусором. Чтобы найти и собрать его в пакеты, около 15 минут. По пути шесть остановок – возле стихийных свалок. Участники заглядывают под каждый куст.

«Нашли, нашли! Есть! Вон, смотрите, сколько мусора. Засыпало его, но наша задача его быстренько собрать и бежать дальше», – объяснил участник экозабега Павел Филипенок.

«Перчатки, пакеты мусорные, рулон с собой. Кроссовки и настроение хорошее больше ничего», – сказал о самом необходимом Александр Маскалик.

Плоггинг – направление молодое, с каждым годом становится все популярнее. Совместить спорт и уборку первым предложил шведский активист. Белорусы подключились к экологическому марафону несколько лет назад.

«В 2019 году на шести забегах мы собрали уже более полутора тонн мусора. У нас нет соревнований, мы просто бежим, собираем мусор. На точках его сразу сортируем, он потом вывозится силами местных органов власти», – рассказал организатор проекта «Плоггинг в Беларуси» Александр Бевз.

«Металл здесь, стекло здесь, а общий мусор, в принципе, остается в этой куче».

Майский плоггинг-тур охватит всю Беларусь и привлечет более 500 участников. Послезавтра спортивный челлендж пройдет в Витебске, а завершится экологическая неделя в Гродно 23 мая.

Если плоггинг-туры в Беларуси поддержит большое количество участников, организаторы готовы предложить новые форматы сбора мусора: туры на воде или велопрогулки.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Майский плоггинг-тур охватит всю Беларусь и привлечет более 500 участников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Былога дэпутата Антончыка пакаралі за «няправільныя» камяні
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by