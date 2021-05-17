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20-летний футболист из Нигерии пропал в Бресте
Источник материала: ОНТ
В Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии,
Представитель футбольной команды обратился в милицию и рассказал, что после спортивных сборов 7 мая спортсмен – гражданин Нигерии Зади Чукву Еммануел – в гостиницу не вернулся.
Приметы: глаза карие, волосы темные, на вид 20 лет, спортивное телосложение.
Отмечается, что парень мог уехать в Минск.
Милиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, обращаться в Ленинский РОВД Бреста или по телефонам: 8 (0162) 21-17-20, 8 (029) 823-65-90, 102.
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В Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии, сообщается в Telegram-канале «Разыскивает милиция». Представитель футбольной команды обратился в милицию и рассказал,...
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