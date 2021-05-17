20-летний футболист из Нигерии пропал в Бресте

Источник материала: ОНТ

В Бресте пропал 20-летний футболист из Нигерии, сообщается в Telegram-канале «Разыскивает милиция».

Представитель футбольной команды обратился в милицию и рассказал, что после спортивных сборов 7 мая спортсмен – гражданин Нигерии Зади Чукву Еммануел – в гостиницу не вернулся.

Приметы: глаза карие, волосы темные, на вид 20 лет, спортивное телосложение.









Отмечается, что парень мог уехать в Минск.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, обращаться в Ленинский РОВД Бреста или по телефонам: 8 (0162) 21-17-20, 8 (029) 823-65-90, 102.

Фото: Telegram-канал «Разыскивает милиция»





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