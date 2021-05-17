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«Это тебе! По моему рецепту». Гарри Галкин сделал сюрприз Пугачевой – она была в восторге
Источник материала: ОНТ
Максим Галкин на своей странице в Instagram
Мальчик немного простудился и пропустил уроки в школе. И пока его сестра Лиза была на занятиях, приготовил маме вкусный сюрприз – выпечку собственного приготовления.
Гарри привел Аллу Борисовну на кухню, где ее ждали булочки с морковью, яблоками, изюмом и корицей. Она похвалила мальчика, попробовала угощение и с восторгом отметила, что выпечка «гениальна».
Фото: скриншот из видео Instagram @
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Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором запечатлел, какой сюрприз маме – Алле Пугачевой – приготовил их сын Гарри. Мальчик немного...
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