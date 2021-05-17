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В Индии бушует мощный циклон. Сообщается о погибших

17.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии бушует мощный циклон. Сообщается о погибших

На фоне пандемии на Индию обрушился мощный тропический циклон. Поступают данные о погибших. 

На юго-западном побережье сносит деревья и крыши домов. Скорость ветра достигает 200 километров в час. Ливни спровоцировали наводнения. Сообщается о 12 погибших. Из прибрежных районов эвакуировали 150 тысяч жителей. Развернуты группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. 

Циклон может повлиять на электроснабжение. Принимаются экстренные меры для бесперебойного обеспечения ковидных пациентов кислородом.  

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На фоне пандемии на Индию обрушился мощный тропический циклон. Поступают данные о погибших.  На юго-западном побережье сносит деревья и крыши домов. Скорость ветра...
 
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