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В Индии бушует мощный циклон. Сообщается о погибших
Источник материала: ОНТ
На фоне пандемии на Индию обрушился мощный тропический циклон. Поступают данные о погибших.
На юго-западном побережье сносит деревья и крыши домов. Скорость ветра достигает 200 километров в час. Ливни спровоцировали наводнения. Сообщается о 12 погибших. Из прибрежных районов эвакуировали 150 тысяч жителей. Развернуты группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.
Циклон может повлиять на электроснабжение. Принимаются экстренные меры для бесперебойного обеспечения ковидных пациентов кислородом.
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На фоне пандемии на Индию обрушился мощный тропический циклон. Поступают данные о погибших. На юго-западном побережье сносит деревья и крыши домов. Скорость ветра...
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