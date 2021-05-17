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Обновлены мировые теннисные рейтинги. Белорусы сохранили свои позиции

17.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обновлены мировые теннисные рейтинги. Белорусы сохранили свои позиции

Обновлены мужской и женский теннисный рейтинги. Все белоруски, входящие в первую сотню, сохранили свои позиции.

Арина Соболенко по-прежнему на 4-й строке. Виктория Азаренко осталась на 16-м месте. Лидирует с большим отрывом австралийка Эшли Барти. В мужском рейтинге в первой сотне также – двое белорусов: Егор Герасимов по итогам прошедшей недели с 78-го места поднялся на 77-е. Илья Ивашко стал выше на две строки и занимает 91-ю позицию. Лучший в мужском рейтинге – серб Новак Джокович.

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Обновлены мужской и женский теннисный рейтинги. Все белоруски, входящие в первую сотню, сохранили свои позиции. Арина Соболенко по-прежнему на 4-й строке. Виктория...
 
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