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Обновлены мировые теннисные рейтинги. Белорусы сохранили свои позиции
Источник материала: ОНТ
Обновлены мужской и женский теннисный рейтинги. Все белоруски, входящие в первую сотню, сохранили свои позиции.
Арина Соболенко по-прежнему на 4-й строке. Виктория Азаренко осталась на 16-м месте. Лидирует с большим отрывом австралийка Эшли Барти. В мужском рейтинге в первой сотне также – двое белорусов: Егор Герасимов по итогам прошедшей недели с 78-го места поднялся на 77-е. Илья Ивашко стал выше на две строки и занимает 91-ю позицию. Лучший в мужском рейтинге – серб Новак Джокович.
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Обновлены мужской и женский теннисный рейтинги. Все белоруски, входящие в первую сотню, сохранили свои позиции. Арина Соболенко по-прежнему на 4-й строке. Виктория...
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