Что делать, чтобы борщ был ярко-красным, а драники не темнели? 8 крутых кулинарных лайфхаков, которые пригодятся всем

Источник материала: ОНТ

Советы никогда не бывают лишними, особенно на кухне. В этом убеждена телеведущая Екатерина Тишкевич. Так что берите на вооружение и получайте удовольствие от результата.

1. Как заморозить клубнику, чтобы она не потеряла свой вкус?

Не имеет значения, как вы будете замораживать клубнику (кусочками или целиком), ягоды обязательно необходимо немного присыпать сахаром. Именно он сыграет роль усилителя вкуса.





2. Как продлить жизнь увядшей зелени?

Оборвать все тёмные листочки, подрезать кончики стеблей на 1 см, промыть веточки в холодной воде. Положить зелень в пластиковый контейнер, залить холодной водой, плотно закрыть крышкой и убрать в холодильник. Через час ваша зелень «оживёт».





3. Как сделать так, чтобы драники не темнели?

Добавьте в картофельную массу луковицу, измельчённую на тёрке или в блендере. Хорошенько перемешайте картофельную массу и сразу же отправляйте на раскалённую сковороду.





4. Как сварить красный борщ?

Чтобы красный борщ не потерял свой цвет, в него нужно добавить сок лимона или лимонную кислоту. Кислота не только сохранит насыщенный цвет, но и придаст необходимую кислинку.





5. Как быстро охладить бутылки с напитками?

Если под рукой не оказалось кубиков льда, а гости на пороге, нужно завернуть каждую бутылку во влажную бумажную салфетку и убрать в морозильник буквально на 10 мин.





6. Что нужно сделать, чтобы баклажаны не горчили и не темнели?

Перед приготовлением нарезанные баклажаны замочите в холодной солёной воде на 10–15 мин. На 1 литр воды – 1 ст. л. соли.





7. Как сварить рассыпчатый рис?

Прежде всего, нужно выбрать сорт с длинными зёрнами, а затем при варке соблюсти пропорцию 1:2 – на 1 стакан риса 2 стакана воды.





8. Как взбить плотное, но при этом воздушное безе?

Нужно очень аккуратно отделить белки от желтков. Если хотя бы одна капля желтка останется в ёмкости с белками, взбить безе не получится. Затем нужно охладить белки и венчик, которым будете взбивать, в холодильнике.









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