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Эти три алкогольных напитка опасны! Ограничьте их потребление!
Источник материала: ОНТ
В статье перечислены алкогольные напитки, употребление которых может привести к сильнейшему опьянению.
Игристое вино и шампанское
В игристом вине и шампанском содержатся так называемые газики – диоксид углерода, который ускоряет опьянение. Именно поэтому человеку сложно рассчитать приемлемую для себя дозу алкоголя. Кроме того, опасность для организма создает и повышение давления в желудке, которое появляется после употребления этих напитков.
Джин-тоник или любые коктейли «алкоголь+кола»
Речь идет именно о коктейлях, в состав которых входит алкогольный напиток и безалкогольная газированная вода. Из-за пузырьков газа алкоголь из такого напитка стремительно всасывается в кровь и может вызвать неконтролируемое опьянение.
«Смешанные» напитки
Медики советуют не смешивать напитки с разным процентом содержания спирта в один коктейль или употреблять различные виды алкоголя в один вечер. При попадании в организм напитков различной крепости возрастает риск сильного опьянения.
По материалам сайта
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В статье перечислены алкогольные напитки, употребление которых может привести к сильнейшему опьянению. Игристое вино и шампанское В игристом вине и шампанском...
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