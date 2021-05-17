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Эти три алкогольных напитка опасны! Ограничьте их потребление!

17.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эти три алкогольных напитка опасны! Ограничьте их потребление!

В статье перечислены алкогольные напитки, употребление которых может привести к сильнейшему опьянению.

 

Игристое вино и шампанское

В игристом вине и шампанском содержатся так называемые газики – диоксид углерода, который ускоряет опьянение. Именно поэтому человеку сложно рассчитать приемлемую для себя дозу алкоголя.  Кроме того, опасность для организма создает и повышение давления в желудке, которое появляется после употребления этих напитков.

Джин-тоник или любые коктейли «алкоголь+кола»

Речь идет именно о коктейлях, в состав которых входит алкогольный напиток и безалкогольная газированная вода. Из-за пузырьков газа алкоголь из такого напитка стремительно всасывается в кровь и может вызвать неконтролируемое опьянение.

«Смешанные» напитки

Медики советуют не смешивать напитки с разным процентом содержания спирта в один коктейль или употреблять различные виды алкоголя в один вечер. При попадании в организм напитков различной крепости возрастает риск сильного опьянения.


По материалам сайта belnovosti.by

Фото: profile.ru

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В статье перечислены алкогольные напитки, употребление которых может привести к сильнейшему опьянению.   Игристое вино и шампанское В игристом вине и шампанском...
 
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