Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Пашиняна

Источник материала: ОНТ

По инициативе армянской стороны 17 мая состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с исполняющим обязанности премьер-министра Армении.





Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили обстановку, которая складывается внутри государств, обменялись мнениями об актуальной повестке дня, а также существующих вызовах и угрозах. С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Душанбе речь шла о ситуации, которая сложилась в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе.

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