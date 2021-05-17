|
Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Пашиняна
Источник материала: ОНТ
По инициативе армянской стороны 17 мая состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с исполняющим обязанности премьер-министра Армении.
Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили обстановку, которая складывается внутри государств, обменялись мнениями об актуальной повестке дня, а также существующих вызовах и угрозах. С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Душанбе речь шла о ситуации, которая сложилась в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По инициативе армянской стороны 17 мая состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с исполняющим обязанности премьер-министра Армении. Александр Лукашенко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)