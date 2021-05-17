В Гомельской области закончили сев кукурузы на зерно. Из-за погодных условий отстали на две недели

Источник материала: ОНТ

Кормовой фундамент для животноводства. Аграрии Гомельской области завершили сев кукурузы на зерно.





В этом году под неё отвели более 30% посевных площадей – это 350 тысяч гектаров. В условиях дефицита влаги, по мнению экспертов, давать стабильно высокую урожайность способна только царица полей. Культура считается одной из самых засухоустойчивых и при этом плодовитых. А регион ещё не забыл знойное лето 2019-го, когда зерновые погибли, а кукуруза выстояла и обеспечила кормовую базу. Потому её здесь сеют больше.

В этом году заморозки не позволили аграриям провести посевную вовремя. Отстали примерно на две недели. Но это, по прогнозам, не должно сказаться на весе будущего каравая. В ближайшие дни в регионе завершают сеять однолетние травы, картофель и овощи. Затем в хозяйствах начнётся заготовка кормов.

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