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В Гомельской области закончили сев кукурузы на зерно. Из-за погодных условий отстали на две недели

17.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомельской области закончили сев кукурузы на зерно. Из-за погодных условий отстали на две недели

Кормовой фундамент для животноводства. Аграрии Гомельской области завершили сев кукурузы на зерно.


В этом году под неё отвели более 30% посевных площадей – это 350 тысяч гектаров. В условиях дефицита влаги, по мнению экспертов, давать стабильно высокую урожайность способна только царица полей. Культура считается одной из самых засухоустойчивых и при этом плодовитых. А регион ещё не забыл знойное лето 2019-го, когда зерновые погибли, а кукуруза выстояла и обеспечила кормовую базу. Потому её здесь сеют больше.

В этом году заморозки не позволили аграриям провести посевную вовремя. Отстали примерно на две недели. Но это, по прогнозам, не должно сказаться на весе будущего каравая. В ближайшие дни в регионе завершают сеять однолетние травы, картофель и овощи. Затем в хозяйствах начнётся заготовка кормов. 

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Кормовой фундамент для животноводства. Аграрии Гомельской области завершили сев кукурузы на зерно. В этом году под неё отвели более 30% посевных площадей – это 350...
 
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