Эта часть курицы самая вредная! Ни в коем случае не ешьте это!

Источник материала: ОНТ

Курятину одинаково сильно любят как последователи здорового образа жизни, так и любители уличного фастфуда. Если первые «уплетают» за обе щеки куриную грудку, то вторые готовы молиться на острые крылышки. В этой статье мы поговорим о том, какая часть курицы является наиболее полезной, а какую стоит обходить стороной.

Почему среди всех видов мяса именно курятина пользуется наибольшей популярностью? На это есть сразу несколько причин:

курица намного дешевле, чем говядина или свинина;

мясо курицы содержит много витаминов и ценных микроэлементов;

курятина обладает пониженным уровнем жирности, из-за чего она нравится практически всем.

Что полезно?



Фото: pikabu.ru

Белое мясо, то есть куриная грудка, является сосредоточением белка и обладает рядом полезных свойств, поэтому употреблять в пищу этот продукт допускается врачами даже при самых серьезных заболеваниях сердечно-сосудистой системы и пищеварения. На куриную грудку молятся все желающие похудеть к лету, ведь в 100 граммах мяса всего 110 калорий. Вашему организму нужен магний, железо или цинк? Самое время отправиться на кухню, чтобы сварить аппетитную грудку.

Почетное второе место в рейтинге полезности занимает куриная печень, которая также содержит белок, магний, фосфор и прочие полезные элементы. Однако стоит выделить большую концентрацию фолиевой кислоты. Стоит учесть, что, по сравнению с грудкой, печень содержит более высокий уровень холестерина и жира, поэтому не стоит слишком «усердствовать».



Фото: great-cook.ru

Что вредно?

Самое вредное – это куриная кожа. Во-первых, в ней абсолютно нет никаких витаминов, во-вторых, она содержит высокий уровень холестерина и жира. В куриной коже также могут присутствовать следы специальных веществ, содержащих хлор, которые используются для придания несвежим тушкам товарного вида. Специалисты рекомендуют употреблять любую часть курицы только после того, как с нее будет снята кожа.



Фото: lifter.com.ua

Далее в рейтинге «вредности» идут крылья, и это настоящая катастрофа для истинных ценителей острых крылышек KFC. По сути куриные крылья – это полное отсутствие мяса, одни кости с кожей. Соответственно, там нет никаких витаминов и полезных элементов.



Фото: eda.ru

Нельзя забывать о бедрах и голенях, которые состоят из темного мяса, чей оттенок спровоцирован наличием большого количества вен и артерий. Подобное мясо содержит высокую концентрацию холестерина и жира. Следовательно, употребление этих частей при наличии проблем с пищеварением ничем хорошим не обернется. Поэтому какими бы соблазнительными не были предложения от известных ресторанов быстрого питания, стоит отдавать предпочтение полезным продуктам.



Фото: timebake.ru

По материалам сайта zen.yandex.ru

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