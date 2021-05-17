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«Это очень дорогое удовольствие для государства». Костевич – об условиях, при которых возможно сокращение декретного отпуска и пересмотр размера пособий

17.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это очень дорогое удовольствие для государства». Костевич – об условиях, при которых возможно сокращение декретного отпуска и пересмотр размера пособий

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в программе «В людях» на телеканале СТВ рассказала, будут ли сокращать декретный отпуск в Беларуси и пересматривать размер пособий.

Костевич отметила, что трехлетний декретный отпуск вводили в период 90-х, когда сложно было устроиться на работу, были задолженности по зарплатам – она выплачивалась несвоевременно.

При этом, по словам Костевич, женщины в Беларуси находятся в отпуске по уходу за ребенком, как правило, все три года. Это связано с проблемами инфраструктуры – услуги по уходу за детьми.

Министр труда обратила внимание на то, что сегодня размер пособий на первого ребенка – 472 руб., на второго и последующих детей (суммарно два пособия выплачивается) в месяц – 670 руб., в то время как минимальная зарплата в стране – 400 руб.

Фото: архив БЕЛТА

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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в программе «В людях» на телеканале СТВ рассказала, будут ли сокращать декретный отпуск в Беларуси и...
 
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