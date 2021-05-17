Гейтс в 2020 году покинул совет директоров Microsoft из-за романа с сотрудницей – СМИ













По информации газеты, совет директоров Microsoft в конце 2019 года нанял юридическую фирму для проведения расследования в связи с письмом инженера Microsoft, которая утверждала, что у нее в течении нескольких лет был роман с Гейтсом.





В ходе расследования некоторые члены совета директоров сочли отношения Гейтса с сотрудницей неподобающими. Они не хотели, чтобы один из директоров компании был замешан в подобной истории после возникновения движения #MeToo, сообщили источники.





пишет interfax.by. Гейтс подал в отставку до завершения расследования и до того, как совет директоров принял официальное решение по этому вопросу, сказал один из собеседников WSJ,interfax.by.





"Microsoft во втором полугодии 2019 года получил письмо, согласно которому Билл Гейтс хотел вступить в интимные отношения с сотрудницей компании в 2000 году, - заявил представитель Microsoft. - Комитет совета директоров изучил проблему, наняв стороннюю юридическую фирму для проведения тщательного расследования".





Пресс-секретарь Билла Гейтса, в свою очередь, сказала, что решение покинуть совет директоров Microsoft не было связано с этим делом. "За несколько лет до этого он проявил интерес к тому, чтобы тратить больше времени на филантропию", - добавила она.





Гейтс ушел из совета директоров Microsoft 13 марта 2020 года - через три месяца после его переизбрания. В официальных документах и на своей странице в LinkedIn миллиардер заявил, что хочет сфокусироваться на филантропии и продолжит быть техническим советником главы Microsoft Сатьи Наделлы. В тот же день Гейтс покинул совет директоров Berkshire Hathaway Inc., которым руководит его друг Уоррен Баффет.





В начале мая текущего года Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе. Ранее WSJ сообщила, что Мелинда Гейтс с 2019 года консультировалась с несколькими юридическими фирмами по поводу развода. Супруги не назвали причину развода. По информации WSJ, одной из причин могли стать связи Гейтса со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Пресс-секретарь Гейтса сказала, что он встречался с Эпштейном в 2019 году для обсуждения вопросов филантропии и сожалел об этом.

Билл Гейтс возглавлял Microsoft до 2000 года. До 2006 он являлся главным архитектором программного обеспечения компании, а до 2014 года - председателем совета директоров. В последние годы Гейтс входил в совет директоров и консультировал главу Microsoft по технических вопросам.





В апреле 2019 года Microsoft сообщила, что изменит процесс рассмотрения жалоб на харассмент и дискриминацию. Компания также заявила, что будет проводить дополнительные тренинги и увеличит число сотрудников, которые рассматривают эти жалобы.





Сатья Наделла объявил об этих изменениях после того, как одна из сотрудниц пожаловалась на сексуальные домогательства и дискриминацию.







