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В этом году студентов-первокурсников станет больше. На какие специальности вузы увеличат набор

17.05.2021 19:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Высшие учебные заведения страны готовы принять около 54 тысяч абитуриентов.



В прошлом году студентами стали около 51 тысячи человек, в нынешнем – первокурсников будет примерно на 3 тысячи больше, рассказали в Министерстве образования.

Глава ведомства Игорь Карпенко акцентировал внимание на том, что в предстоящей вступительной кампании незначительно скорректированы цифры приема на технико-технологические, химико-биологические и медицинские специальности. Также увеличится набор на IT-специальности, связанные со стыком наук: к примеру, высоких технологий и биологии или физики. А вот цифры приема абитуриентов на экономические, юридические и некоторые гуманитарные специальности уменьшатся. Эти решения Министерство образования согласовало с вузами.

По словам Игоря Карпенко, стоимость обучения в высших учебных заведениях в этом году увеличиваться не будет. Вузам, предпринимавшим попытки поднять ценовую планку, рекомендовали искать необходимые средства за счет дополнительных внутренних ресурсов.

К слову, на протяжении всей приемной кампании – с 1 июня по 19 августа – в Минобразования будет работать телефон «горячей линии». Позвонив по номеру +375 17 222-43-12, можно получить ответы на все волнующие вопросы, пишет 1prof.by.
 
 
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Высшие учебные заведения страны готовы принять около 54 тысяч абитуриентов.
 
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