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Площадь пустующих офисов в Минске утроилась, и тренд на “пустой офис” сохранится

17.05.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске за год втрое выросла площадь выставленных в аренду офисов, а ставки упали на 20%. Риэлторы подтверждают: спрос на офисном рынке рекордно упал, таких показателей за последние 6 лет не было.


Офис / empire.ru

С чем это связано, разбиралось Еврорадио.


Статистика пустующих офисов в аренду / Твоя столица

Тренд на “пустой офис” сохранится


В минском агентстве недвижимости “Твоя столица” прогнозируют, что тренд на снижение ставок аренды и рост предложения над спросом в ближайшее время сохранится. Почему сложилась такая ситуация?

Во-первых, офисы освобождают в основном IT-компании. “Значительная часть сотрудников подобных компаний продолжает оставаться на удалённой работе. При этом новые сотрудники зачастую набираются именно в таком формате”, — объясняют в агентстве. Многие компании уезжают из Беларуси. Только в Литву начали релокацию 43 белорусские компании и ещё 37 рассматривают такой вариант. 

Во-вторых, в Минске появляются новые площади. По информации агентства, в столице на разных стадиях строительства находятся порядка 10 бизнес-центров, их совокупная офисная площадь — 150 тыс. кв. м. Как минимум 37 тыс. кв. м из них могут выйти на рынок уже в этом году, что ещё больше обострит конкуренцию между арендодателями. 

В-третьих, на рынок влияет непрогнозируемая экономическая и пандемическая ситуация в стране и мире, говорят специалисты. “Осложняла ситуацию нестабильность обменного курса — точнее, рост иностранных валют, в результате чего стоимость аренды в белорусских рублях для абсолютного большинства арендаторов пропорционально увеличивалась. Пандемия плюс растущий обменный курс выступили первоначальным активатором. А сейчас у бизнеса появились дополнительные стресс-факторы”, — отвечают Еврорадио в “Твоей столице”.

99 минских бизнес-центров на выбор


Статистика пустующих офисов в аренду / Твоя столица

В итоге количество офисов в аренду — на 169% больше аналогичного периода прошлого года и на 274% больше аналогичного периода 2019 г. Если весной 2020-го свободные офисы можно было найти в 58 бизнес-центрах, то сейчас на выбор уже 99 бизнес-центров. Чего ждать дальше?

— На вопрос клиентов о том, что будет дальше, мы отвечаем рекомендацией не ждать чуда и подстраиваться под существующие реалии рынка. А они таковы, что сегодня гораздо выгоднее удержать текущего арендатора, предоставив ему скидку, чем потом искать нового и терять на простое, — говорят риэлторы.

Квартир, которые сдаются в аренду, стало больше на треть


По сравнению с ноябрём 2020 года, количество квартир в аренду в бюджетном сегменте увеличилось на 30-35%. А сегмент элитных квартир (от 500 USD/мес.) остался без существенных изменений. 

Риэлторы объясняют это в первую очередь тем, что многие квартиры освободились. “В ситуации снижения доходов населения, отягощённого ростом обменного курса USD, арендаторы просят скидку на стоимость аренды, а в случае если её не предоставляют, вынуждены искать более бюджетное по стоимости жильё. Либо решать свой жилищный вопрос иначе — в случае с молодыми семьями это зачастую возвращение к родителям”, — рассказывают специалисты. 

Вторая причина — увеличение количества предлагаемых в аренду квартир. Это может быть связано с тем, что белорусы в поисках альтернативных вариантов сохранения средств покупали недвижимость для сдачи в аренду.  
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Минске за год втрое выросла площадь выставленных в аренду офисов, а ставки упали на 20%. Риэлторы подтверждают: спрос на офисном рынке рекордно упал, таких...
 
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