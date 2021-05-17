Столичные медики бьют тревогу: только за 1 месяц в Минске от наркотиков погибло 11 человек

Столичные медики и правоохранители сильно обеспокоены ситуацией с распространением наркотиков в Минске. По их словам, которые«Минск-Новости», только в апреле в столице погибло 11 человек от метадона. Для сравнения: столько же погибло за предыдущие месяцы 2021 года.