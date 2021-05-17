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Столичные медики бьют тревогу: только за 1 месяц в Минске от наркотиков погибло 11 человек
Источник материала: Партизан
И, судя по прогнозам экспертов, ситуация будет только ухудшаться.
Столичные медики и правоохранители сильно обеспокоены ситуацией с распространением наркотиков в Минске. По их словам, которые
И, судя по данным статистики, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение смертности от наркотиков.
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И, судя по прогнозам экспертов, ситуация будет только ухудшаться.
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