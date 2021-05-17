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Столичные медики бьют тревогу: только за 1 месяц в Минске от наркотиков погибло 11 человек

17.05.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И, судя по прогнозам экспертов, ситуация будет только ухудшаться.


 
Столичные медики и правоохранители сильно обеспокоены ситуацией с распространением наркотиков в Минске. По их словам, которые приводят «Минск-Новости», только в апреле в столице погибло 11 человек от метадона. Для сравнения: столько же погибло за предыдущие месяцы 2021 года. 

И, судя по данным статистики, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение смертности от наркотиков. 
 
Теги: Минск
 
 
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И, судя по прогнозам экспертов, ситуация будет только ухудшаться.
 
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