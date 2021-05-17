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В соцсетях пишут об эвакуации из ТЦ «Корона». В милиции рассказали о проверке в связи с сообщениями о минировании

17.05.2021 20:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером пользователи соцсетей стали сообщать об эвакуации из торгового центра «Корона» по улице Кальварийской. В чем была причина, они не знали. 

Вскоре ситуацию прокомментировали в милиции. Сообщается, что эвакуация была связана с сообщениями о минировании нескольких торговых центров в Минске.

«Сегодня в 17 часов 30 минут в один из торговых центров поступило электронное сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах.

На местах работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание», — говорится в сообщении ведомства.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня вечером пользователи соцсетей стали сообщать об эвакуации из торгового центра «Корона» по улице Кальварийской. В чем была причина, они не знали. Читать...
 
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