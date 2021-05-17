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На БМЗ прокомментировали аварию в одном из цехов

17.05.2021 20:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Напомним, в одном из цехов на БМЗ этой ночью произошло аварийное отключение насосов водоподготовки. Вечером на предприятии прокомментировали эту новость.

«По состоянию на 19:30 работа сталеплавильных печей ЭСПЦ-1 и стана 150 сортопрокатного цеха №1 восстановлена после аварийного отключения насосов водоподготовки, которое произошло в ночь с 16 на 17 мая. Время вынужденного простоя службами цехов было использовано для проведения профилактических работ.

Стоит отметить, что в электросталеплавильном цехе №2, сортопрокатном цехе №2, трубопрокатном цехе, а также сталепроволочных цехах БМЗ 17 мая производственные процессы осуществлялись в штатном режиме.

Администрация предприятия выражает благодарность всем службам и специалистам, которые были задействованы на восстановительных работах», — говорится на сайте.

 
Теги: Новости
 
 
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Напомним, в одном из цехов на БМЗ этой ночью произошло аварийное отключение насосов водоподготовки. Вечером на предприятии прокомментировали…Читать далее…
 
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