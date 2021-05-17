На БМЗ прокомментировали аварию в одном из цехов

Источник материала: Onliner

Напомним, в одном из цехов на БМЗ этой ночью произошло аварийное отключение насосов водоподготовки. Вечером на предприятии прокомментировали эту новость.

«По состоянию на 19:30 работа сталеплавильных печей ЭСПЦ-1 и стана 150 сортопрокатного цеха №1 восстановлена после аварийного отключения насосов водоподготовки, которое произошло в ночь с 16 на 17 мая. Время вынужденного простоя службами цехов было использовано для проведения профилактических работ.

Стоит отметить, что в электросталеплавильном цехе №2, сортопрокатном цехе №2, трубопрокатном цехе, а также сталепроволочных цехах БМЗ 17 мая производственные процессы осуществлялись в штатном режиме.

Администрация предприятия выражает благодарность всем службам и специалистам, которые были задействованы на восстановительных работах», — говорится на сайте.