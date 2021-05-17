Альфа-Банк разместил вакансию председателя правления. Какую зарплату обещают

Источник материала: Tut.by

Альфа-Банк разместил вакансию председателя правления. Напомним, 7 мая стало известно, что Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, в том числе председателя правления Валерия Смоляка. В банке также открыто немало вакансий на уровне руководителей отделов и департаментов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вакансия председателя правления банка появилась 15 мая в общереспубликанском банке вакансий. Из требований к соискателю — высшее образование, наличие оценки соответствия от Нацбанка квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. Кандидатуру соискателя намерены согласовать с наблюдательным советом банка.

Напомним, 6 мая мая Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, в том числе председателя правления Валерия Смоляка. Специальная квалификационная комиссия регулятора решила, что он не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации. Повторную оценку на соответствие можно пройти через 6 месяцев после предыдущего получения «неуда» от регулятора.

Сейчас позицию и. о. председателя правления Альфа-Банка занимает Станислав Пархимович. В правление входят финансовый директор Никита Гуляев, руководитель по управлению рисками Вадим Трухин, руководитель по информационным технологиям Андрей Косач, главбух Анна Скрипка. Валерий Смоляк является исполнительным директором (таких позиций в банке несколько).

Тем временем в Альфа-Банке, согласно информации в общереспубликанском банке вакансий, открыто немало вакансий на уровне руководителей отделов и департаментов. К примеру, в Минске требуется директор департамента электронного бизнеса для корпоративных клиентов, директор департамента эквайринг. Об обоих случаях зарплата от 2100 рублей, из требований — высшее образование, стаж работы в банковской системе в руководящих должностях по профилю подразделения не менее 5 лет. Также открыта вакансия начальника управления по работе с ИТ девелопментом (департамент корпоративного бизнеса), а также начальника управления операционных проектов розничных клиентов, зарплата — от 1500 рублей. Банк также разместил вакансию начальника отдела маркетинга корпоративного бизнеса, зарплата — от 1050 рублей.

Не исключено, что некоторые вакансии открыты под конкретных работников из числа иностранцев, которые сейчас заняты на этих местах, однако вакансию размещают в общереспубликанском банке, чтобы любой желающий из белорусов мог подать резюме.