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Альфа-Банк разместил вакансию председателя правления. Какую зарплату обещают
Источник материала: Tut.by
Альфа-Банк разместил
Вакансия председателя правления банка появилась 15 мая в общереспубликанском банке вакансий. Из требований к соискателю — высшее образование, наличие оценки соответствия от Нацбанка квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. Кандидатуру соискателя намерены согласовать с наблюдательным советом банка.
Напомним, 6 мая мая Нацбанк
Сейчас позицию и. о. председателя правления Альфа-Банка занимает Станислав Пархимович. В правление входят финансовый директор Никита Гуляев, руководитель по управлению рисками Вадим Трухин, руководитель по информационным технологиям Андрей Косач, главбух Анна Скрипка. Валерий Смоляк является исполнительным директором (таких позиций в банке несколько).
Тем временем в Альфа-Банке, согласно информации в общереспубликанском банке вакансий, открыто немало вакансий на уровне руководителей отделов и департаментов. К примеру, в Минске требуется
Не исключено, что некоторые вакансии открыты под конкретных работников из числа иностранцев, которые сейчас заняты на этих местах, однако вакансию размещают в общереспубликанском банке, чтобы любой желающий из белорусов мог подать резюме.
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Альфа-Банк разместил вакансию председателя правления. Напомним, 7 мая стало известно, что Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, в том числе...
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