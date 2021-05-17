Тренер - о том, как начать бегать с нуля и получится ли похудеть

Источник материала: Tut.by

Многим минским бегунам знакомо имя Сергея Довыдько: тренера, который взялся заниматься с любителями, когда это еще не было мейнстримом. Он готовил команду известных белорусов к первому полумарафону в Минске, преподавал в первых беговых школах, а в 2019 году открыл свою — Dovydko Running Club. HEALTH.TUT.BY поговорил с тренером о практически 40-летнем беговом стаже, полумарафоне в пандемию в своей квартире и ошибках в беге, которые чаще всего допускают новички.



Сергей Довыдько — участник многих международных марафонов и ультрамарафонов. С 1992 года тренирует атлетов: подготовил участников двух чемпионатов мира по полумарафону, чемпионатов мира и Европы по кроссу, кубка Европы по легкой атлетике, победителей и призеров международных марафонов. Тренировал команду #followminsk и команду Dream team к минскому полумарафону. Организатор « Бегового клуба Сергея Довыдько ».

Почему лучшие бегуны на выносливость — из деревни

— Как вы занялись бегом?

— Я рос в деревне, а учился в районном центре — Сенно. В 1982 году (я тогда был в 8-м классе) неожиданно выиграл районное первенство по бегу. Подошел тренер: «В этом году переезжаю работать в Сенно. Будешь заниматься легкой атлетикой?» — «Да». И вот в конце августа, перед 9-м классом, как сейчас помню — прямо во двор заезжает мотоциклист на «Яве», снимает шлем: так это ж мой тренер! «Ну что, завтра на тренировку?» — спрашивает. — «Хорошо». Так все началось.

Потом обратил внимание, что бегуны на выносливость — часто ребята и девчонки из деревень. Такой уж там образ жизни. Физнагрузка с ранних лет, плюс психологическая составляющая: они естественно приучены терпеть неудобства и однообразную работу, без которой бегунам никак. Просыпаешься, а на столе список дел: травы накосить, вскопать, прополоть — пока не выполнишь, не свободен. А хочется еще с друзьями успеть на велосипеде покататься, на озеро, в лес.

До школы в райцентре — 3 км: летом на велосипеде, зимой пешком. Перед уроками в спортивной школе час зарядки, после уроков — тренировка по легкой атлетике. И как-то даже не задавал себе вопрос: «А зачем мне это?». Бегать мне нравилось, я стремился к лучшим результатам, и никто не заставлял. Наоборот, мать только волновалась: «Может, не надо тебе такие нагрузки?» Тогда не говорили тренеру: «Это тяжело» — а сейчас это слышишь на каждом шагу. Найдешь способного человека, пригласишь его заниматься, а он в ответ: «А зачем?» И вправду ведь, это трата времени, а главное — отдачи никакой. Пока начнешь питание получать или зарабатывать на пробегах, придется вложить годы усилий и средств. И то если все сойдется. Вот молодежь и спрашивает заранее: «А зачем?» Ну такая наша действительность.





— Какой была самая длинная дистанция, которую вы бежали?

— Дважды преодолел 100 км. Попыток было шесть, но четыре раза я сходил.

Обычно на «сотку» приходят бывшие марафонцы. Я тоже много лет пытался быстро пробежать 42 км, но это не всем дано природой. Зато я хорошо переношу более длительный бег на низкой скорости. Дважды выигрывал «Минское кольцо», когда бежали 58 км вокруг столицы. Все говорили: с твоей техникой надо на «сотку».

Тем не менее есть такая особенность: 42 км можно пробежать без питания, если углеводная диета до старта, а 100 км без питания быстро не пробежишь. Нужна подпитка, а у меня желудок на дистанции еду не принимал. На 62, 63 км я сходил: мышцы истощались — и все, нечем бежать! Долго думал и нашел для себя идеальный напиток для бегуна на длинные дистанции — клюквенный морс. Так, на морсе, дважды пробежал «сотку» в Бельгии и во Франции. И понял, что усилия неадекватны отдаче.

Это были 90-е. Бегуны искали пробеги, где можно было что-то заработать. Призы раньше были вещевые: велосипед, телевизор, холодильник. Во французской Ля-Рошели выиграл спутниковую тарелку. Тогда все мечтали о видеомагнитофонах, чуть ли не на автомобили их меняли. А я привез тарелку, настроил на немецкий спутник и думаю: «Зачем мне уже видик?» Сейчас, конечно, с иронией такой вспоминается.

На марафоне в Польше мне вручили часы, на минском марафоне — электрочайник. До сих пор работает.

— Когда вы начали тренировать?





— С 1994 года. Всю сознательную трудовую жизнь проработал на кафедре физического воспитания и спорта БГУ, отвечал за подготовку сборной по легкой атлетике и кроссу. В прошлом году, к сожалению, забрал трудовую. Тяжело далось решение написать заявление, но в университете стало некомфортно работать — по разным причинам.

Так что сейчас веду занятия в СДЮШОР «Юность», много времени занимает школа бега. Работы хватает.

Зачем учиться бегу тем, кто занимается для себя

— Как для вас начались тренировки не с профессионалами, а с любителями?

— В 90-х, в 2000-х у нас даже понятия такого не было, чтобы любители, которым в большом спорте ничего не светит, шли к тренеру заниматься бегом. Я считаю, целенаправленное любительское беговое движение в Минске началось с Александра Демидовича. Помню, как он подошел ко мне в манеже: «Хочу пробежать полумарафон в Берлине, ищу тренера». Это было так неожиданно, что в ответ я спросил: «А лет вам сколько?»

Мы начали работать. Саша пришел в Белорусскую федерацию легкой атлетики с идеей полумарафона в Минске (Polo Marathon, который проходил в 2015 году. — Прим. HEALTH.TUT.BY). Мероприятие дало импульс развитию бегового движения. Для любителей появились первые беговые школы, в двух я преподавал: IRUN, YOUCAN. Два года готовил команду медийных персон к Минскому полумарафону: на тренировках бывали Оля Хижинкова, Олеся Грибок, Евгений Перлин, Максим Рыженков, Вадим Девятовский и другие.

Три года назад появился свой клуб, Davydko Runnung Club. Правда, наши последние клубные майки красно-белые: в них сейчас в городе опасно.





— Кто приходит к вам заниматься?

— В основном это взрослые, состоявшиеся люди — ближе к 40. Я их привожу спортсменам в пример: если б вы так относились к бегу, как любители! Занимаются для себя, но намного профессиональнее поведение в плане тренировок и восстановления.

Большинство начинает с нуля, кто-то не бегал дольше 15 минут — и когда потом преодолевает 10 км, это победа! Стараюсь объяснять, чтобы не комплексовали: не все могут быстро бежать, да и не должны. Важнее то, что преодолел себя и вышел на тренировку. Надо правильно относиться к бегу, полюбить его — и тогда без этого действительно в жизни уже чего-то не хватает. На тренировках находят общение, возможность переключиться от работы и быта. Случайные люди не задерживаются, и сразу видно тех, кто на одной волне.

— Пандемия на тренировки повлияла?

— В основном все по-прежнему. Бег многим помогает снять стресс — а он сейчас у большинства белорусов. В школе тренируются двое психологов: говорят, клиенты обсуждают с ними свои проблемы — а они потом бегают, чтобы снять напряжение, которое через себя пропускают. По себе знаю: бег помогает.

Все устали, что закрыты границы! Раньше старались ездить на забеги в Ригу, Каунас, Амстердам — такой спортивный туризм.

Были за пандемию и необычные истории: Диана Лира, которая тоже была на тренировках у нас в клубе, в квартире пробежала полумарафон. Люди, конечно, по-разному отнеслись: кто-то сказал, что круто, кто-то — что безумие.

— И до августа беговым клубам согласовать проведение массового забега было непросто , сейчас только хуже?

— Если в частном порядке попробовать провести массовое беговое мероприятие, не согласуют. Если проводит Федерация легкой атлетики — без проблем. Люди все это видят и понимают.

Какую ошибку допускают новички? Советы бегунам





— Как часто вы бегаете сами?

— Стараюсь не заржаветь! С 1982 года перерыв был только на армию, но там ведь тоже каждое утро зарядка и бег. И из-за травмы: было дело, пять месяцев лечил колено, почти уже распрощался с бегом — но потом прошло. До сих пор стараюсь заниматься 3−4 раза в неделю. Если я 2 дня не тренировался, уже нехорошо физически и эмоционально. Другое жизнеощущение без бега!

Привычки остаются не только в тренировках, но и в питании: легкий, углеводный завтрак, жареное почти не ем. Спиртное — только в меру. По дереву надо постучать: мне не знакомо состояние похмелья, никогда не перебирал. Важно вовремя остановиться и не злоупотреблять — такой у меня принцип.

— Раз заговорили про вредные привычки: можно бегать и курить?

— Есть такие кадры среди любителей: может быть, живут по принципу «все надо попробовать»? Но я против, конечно. Знаю и тех, кто начал бегать и из-за этого бросил сигареты.

— Какой самый популярный миф про бег?

— «Бег сажает сердце». Есть три простых принципа, они должны быть не только в беге, но и в жизни, наверное: регулярность, доступность и постепенность. Абсолютно здоровый человек с нуля сможет пробежать полумарафон и марафон: перетерпеть, финишировать. Но это неправильно. Правильно постепенно увеличивать нагрузку, укреплять мышцы, восстанавливаться — и тогда все будет в порядке.

— Как бегуну избежать травм?

— Важно, чтобы рядом был тот, кто сможет объяснить, как себя вести. Например, начал бегать, заболело что-то, и человек решает: бег — это не для меня. Но, например, через боль надкостницы проходят 99% начинающих бегунов: раньше не было беговой нагрузки, теперь появилась, вот результат. Это не травма, а ответ организма на новую активность.





— Какая самая распространенная ошибка у новичков?

— Вышел на эмоциях — и сразу побежал быстро. Из-за высокого темпа становится тяжело, наливаются ноги, ощущения не положительные, а отрицательные. Должен быть контроль своих усилий и эмоций.

Что еще? Техника бега. Часто видишь, люди бегут на носочках, почти на пальчиках. Или, наоборот, кто-то делает ярко выраженный перекат с пятки. Порой такие советы берутся из статей в интернете, где вроде бы все аргументировано: тот же бег на носочках якобы смягчит ударную нагрузку. Но на деле для бега такая техника — катастрофа. В медленном беге нога ставится на всю стопу с акцентом на переднюю часть: если смотреть со стороны, кажется, что постановка выполняется на всю стопу.

— Какой будет оптимальная дистанция для человека, который бегает в удовольствие?

— Это зависит от здоровья, от возраста. Я всегда говорю: достаточно побегать от 30 до 60 минут. У кого-то выйдет 5 км, у кого-то меньше. Бежать надо в комфортном, разговорном темпе — а не на максимальных усилиях. Ориентироваться на ощущения или на пульс.

У начинающих бегунов пульс, как правило, очень высокий. И некоторые начинают бояться: «Как это, пульс 156?» — «А как ты себя при этом чувствуешь?» — «Нормально, свободно…» — «Тогда не надо бояться».





— Помогает ли бег похудеть?

— Без коррекции питания он не работает, это проверено практикой. Начинаешь бегать, обменные процессы активизируются, аппетит усиливается — а раз я бегаю, могу себе позволить десерт? Вот и замкнутый круг.

Чтобы похудеть, надо радикально пересмотреть питание. Без волевых усилий и способности отказать себе в чем-то тренировки не сработают.

— Что бы вы посоветовали тем, кто решил начать бегать этой весной?

— Если речь про среднестатистического человека без противопоказаний, первый совет: не стараться бежать быстро и сразу на длинную дистанцию.

Начинать нужно с малого: это опять же зависит от здоровья и возраста, но я бы рекомендовал с 10−15 минут бега. Если совсем не предрасположен к бегу, можно чередовать: пробежал 5 минут, перешел на шаг — и постепенно увеличивать отрезок бега.