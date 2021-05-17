ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политик Анатолий Лебедько арестован на 30 суток за участие в «несанкционированном массовом мероприятии»

17.05.2021 20:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Экс-председатель Объединенной гражданской партии и представитель белорусского демократического лидера Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедько арестован на 30 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

 

Политик Анатолий Лебедько арестован на 30 суток за участие в «несанкционированном массовом мероприятии»
Анатолий Лебедько.

 

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, 17 мая административное дело Лебедько рассматривала в суде Московского района Минска судья Татьяна Мотыль.

В течение дня на процессе дважды объявлялся перерыв: с 14.00 до 14.30 и с 16.00 до 16.30.

Лебедько был задержан 14 мая недалеко от здания Дома правосудия, где начался процесс по «делу студентов». «За нами прямо от суда Октябрьского района шел «тихарь». Анатолий это заметил. Я, честно говоря, не поверил этому, — сообщил активист ОГП Денис Красочка на youtube-канале партии. — Мы попытались оторваться, после чего этот молодой человек за нами побежал, и буквально через 10 секунд выехал синий бусик с ОМОНом. Анатолию вежливо предложили пройти в машину. Меня оттолкнули, чтобы я с ним не пошел».

Как сообщалось, к зданию суда в то утро пришло много людей. Родственников (по два каждого обвиняемого) пропустили в здание за несколько минут до начала процесса. Никого из журналистов негосударственных СМИ в зал суда не допустили. На улице осталось около 200 человек. Сотрудник МВД в мегафон призвал людей разойтись, а человек в штатском снимал собравшихся на камеру. Спустя некоторое время произошли задержания. ГУВД Мингорисполкома сообщило, что возле Дома правосудия было задержано 14 человек, «которые не выполнили законные требования сотрудников милиции».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-председатель Объединенной гражданской партии и представитель белорусского демократического лидера Светланы Тихановской по конституционной реформе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер - о том, как начать бегать с нуля и получится ли похудеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by