Погода в СНГ: в Алматы включили фонтаны, на востоке Кыргызстана выпал снег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Климатические сюрпризы преподносит погода в странах Содружества. При установившейся жаре в некоторых регионах выпал снег. Подробности – в материале телеканала «МИР 24».

Небольшие дожди на севере и усиление ветра на западе Казахстана. В Кызылординской области сохраняется повышенная пожароопасность. В Алматы с утра плюс 25, солнечно. В мегаполисе раньше времени начали работать фонтаны. По плану их включают в начале июня.

«Май жаркий, да, и начинает город жить, функционировать. Экосистема требует увлажнения. Поэтому, если фонтан готов к работе, мы его запускаем. Бывают дождливые дни, как сейчас, поэтому иногда встает под вопрос. Но в зависимости от готовности фонтана и погоды можно запускать и раньше в принципе», – рассказала руководитель компании, обслуживающей фонтаны в г. Алматы Жанна Асанова.

В городе несколько сотен фонтанов. Все они вместе с арычной системой формируют благоприятный микроклимат и спасают горожан от жары.

Солнечно и до плюс 30 сегодня в Бишкеке. Климат в Кыргызстане резко-континентальный, поэтому перепады температур и снег в мае для жителей – явления привычные. В выходные в восточной части Иссык-Кульской области выпало 17 миллиметров осадков, высота снежного покрова составила 18 сантиметров. Фото и видео снегопада опубликовали пользователи социальных сетей.

Сегодня в Душанбе переменная облачность, без существенных осадков и плюс 32. Такая погода ожидается по всей стране. Тем временем в пострадавшие от селевых паводков и оползней районы продолжает поступать помощь – продукты, средства гигиены и стройматериалы. Жизненно важный груз направили глава государства, столичная мэрия, предприниматели и обычные граждане. Поддержку оказывают и местные власти.

В Беларуси пасмурно, но тепло. В Минске плюс 17, на востоке столбики термометров поднимутся до 26 градусов. Днем почти по всей территории страны пройдет дождь. Возможны грозы. Те, кто не боится промокнуть, могут записаться в «Школу деревьев». Ученые расскажут, как «читать лес»: определять вид по кроне, коре, ветвям, почкам. Слушатели узнают, как определить возраст деревьев. Занятия будут проходить в минских парках и скверах.