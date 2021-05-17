Верховный суд оставил в силе приговор осужденным по «Мощаницкому делу»

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Соответствующее решение Верховный суд вынес ещё 7 мая 2021 года. Об этом «Магілёўскаму рэгіёну» ранее сообщили родственники осужденных, а 15 мая «МР» получил соответствующее подтверждение из официальных источников.





Напомним, что Могилевский областной суд 3 декабря 2020 года огласил приговор в отношении обвиняемых по «Мощаницкому делу».





Судья Могилевского областного суда Сергей Королев приговорил Павла Павлюченко к 25 годам лишения свободы. Геннадию Соловьеву также предстоит отбывать 25 лет лишения свободы, Сергею Юшкевичу — пожизненное заключение, Николаю Ракутину — пожизненное заключение.





Убийство семьи из шести человек произошло в ночь на 1 июня 2005 г. в деревне Большая Мощаница Белыничского района. Были убиты четверо взрослых и двое детей — 6-летняя девочка и 7-летний мальчик. Это самое массовое убийство в современной Беларуси. На следующий день были задержаны пять местных жителей — Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин, Геннадий Соловьев, Александр Клепча. Младшему было 18 лет, старшему — 24 года.





2 ноября 2007 года судебная коллегия Могилевского областного суда всем пятерым парням в связи с недоказанностью вины вынесла оправдательный приговор. Один из подсудимых — Александр Клепча — был освобожден из под стражи в зале суда. Остальные четверо были наказаны сроками заключения от 4 до 10 лет 2 месяцев за другие преступления: кражи, сексуальные отношения с несовершеннолетними, попытку изнасилования, хулиганство.





Обвиняемые снова были задержаны в конце октября 2018 года. Основанием послужили новые данные, полученные с помощью ольфакторной экспертизы.





В числе обвиняемых в Могилевском областном суде при новом рассмотрении уголовного дела Александра Клепчи не было, он проходил по делу свидетелем.





Сами обвиняемые утверждают, что они не совершали данного преступления.









Один из обвиняемых, Геннадий Соловьев, во время выступления с последним словом в Могилевском областном суде на развороте тетради крупными буквами написал «Я не виновен». Выступая около часа, он, среди прочего заявил, что категорически отрицал и продолжает отрицать свою вину, никогда не знал никого из потерпевших. «Но если, высокий суд, вы считаете, что я все-таки имею к этому отношение, то прошу применить ко мне высшую меру наказания, а именно смертную казнь», — заявил Соловьев, еще раз отметив, что он невиновен, этого преступления не совершал и попросил отпустить его домой.





Большие сомнения в виновности некоторых из осужденных за убийство 1 июня 2005 г. в д. Б.Мощаница есть и у многих коренных жителей деревни (теперь уже агрогородка) Большая Мощаница.





«Железобетонных» улик, подтверждающих виновность осужденных, не смогло предоставить и следствие. Улики были только косвенные.





Видимо, именно из-за этого в Могилевском областном суде прокурор не потребовал ни для кого из осужденных по «Мощаницкому делу» наказания в виде смертной казни.





Вместе с тем, по словам лиц, имевших возможность ознакомиться с материалами уголовного дела, благодаря проведенному новому расследованию, стало ясно, что некоторые из осужденных, вероятно, действительно виновны в совершении данного преступления.





Вердикт Верховного суда подтверждает, что Могилевский областной суд принял свое решение в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь.