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Главный тренер сборной Великобритании Питер Рассел не будет руководить командой на ЧМ-2021. Решил побыть с семьей

17.05.2021 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Великобритании по хоккею лишилась главного тренера за четыре дня до старта чемпионата мира в Латвии.


Reuters

46-летний специалист принял решение не ехать на турнир и остаться дома с семьей после сезона в DEL2 – второй лиге Германии – где он тренирует «Фрайбург».

«Моя семья всегда меня поддерживала, но девять месяцев вдали от жены и дочери – это очень долго.

Я приехал домой и, проведя какое-то время с дочерью, понял, что опять сразу уехать будет тяжело. Бессердечно вернуться спустя девять месяцев, а через два дня снова уехать.

Я многое пропустил. Пропустил операцию дочери на губе, когда работал со сборной Великобритании U20. У моей жены был рак, и когда проходил предыдущий ЧМ в Словакии, я смог вернуться всего на два дня, когда у нее была операция», – объяснил свое решение Рассел, пишет Sports.ru.

Главными тренерами сборной Великобритании на ЧМ будут Адам Киф и Кори Нилсон.

Отметим, что Великобритания — один из соперников сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею. 
 
 
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Сборная Великобритании по хоккею лишилась главного тренера за четыре дня до старта чемпионата мира в Латвии.
 
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