Главный тренер сборной Великобритании Питер Рассел не будет руководить командой на ЧМ-2021. Решил побыть с семьей

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46-летний специалист принял решение не ехать на турнир и остаться дома с семьей после сезона в DEL2 – второй лиге Германии – где он тренирует «Фрайбург».





«Моя семья всегда меня поддерживала, но девять месяцев вдали от жены и дочери – это очень долго.





Я приехал домой и, проведя какое-то время с дочерью, понял, что опять сразу уехать будет тяжело. Бессердечно вернуться спустя девять месяцев, а через два дня снова уехать.





пишет Sports.ru. Я многое пропустил. Пропустил операцию дочери на губе, когда работал со сборной Великобритании U20. У моей жены был рак, и когда проходил предыдущий ЧМ в Словакии, я смог вернуться всего на два дня, когда у нее была операция», – объяснил свое решение Рассел,Sports.ru.





Главными тренерами сборной Великобритании на ЧМ будут Адам Киф и Кори Нилсон.





Отметим, что Великобритания — один из соперников сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею.



