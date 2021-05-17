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Установлен похититель 140 литров топлива

17.05.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сыщики Белыничей нашли похитителя топлива у сельхозпредприятия в деревни Ветка. 140 литров дизеля слил местный житель. Парню 24 года и в прошлом он уже был судим. В содеянном сознался и рассказал милиционерам подробности своей криминальной вылазки.

Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевской области: Предварительно установлено, что, приехав к предприятию на автомашине знакомого вечером 8 мая, мужчина проник на территорию и с помощью шланга слил дизельное топливо с печи сжигания отходов в канистры, которые предусмотрительно взял с собой. Белыничским РОВД по данному факту проводится проверка, в ходе которой действиям сельчанина будет дана правовая оценка. Всего с начала посевной кампании сотрудниками органов внутренних дел выявлено 20 лиц, совершивших мелкое хищение различных товарно-материальных ценностей на объектах АПК. Кроме того, выявлено 3 факта хищений горюче-смазочных материалов путем присвоения, совершенные работниками сельхозорганизаций, по которым возбуждены уголовные дела.


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Сыщики Белыничей нашли похитителя топлива у сельхозпредприятия в деревни Ветка. 140 литров дизеля слил местный житель. Парню 24 года и в прошлом он уже был судим. В...
 
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