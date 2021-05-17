Источник материала: БT

В шаге от трагедии… Гоночный автомобиль едва не въехал в зрителей во время ралли "Пикник" в России. Трагедии удалось избежать чудом. На одном из поворотов автомобиль участников из Карелии сильно занесло, пилот не справился с управлением, и авто перевернулось. Машина чуть не протаранила толпу зрителей. Несколько метров от трагедии… Сам автогонщик и штурман чувствуют себя удовлетворительно, за помощью медиков не обращались. Гонщик отметил, что от удара заблокировались все колеса, переднее правое оторвало, а два задних прижало кузовом. После инцидента зрителям пришлось быстро убрать автомобиль с проезжей части, чтобы другие участники могли проехать, поэтому машину столкнули в кювет.





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