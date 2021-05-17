В СК установили обстоятельства двух разбойных нападений, произошедших в январе в Бресте

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Тогда 33-летний житель областного центра, будучи пьяным, напал на двух девушек. Одной из жертв стала 19-летняя местная жительница. Фигурант подошел сзади, зажал ей рот, стал тянуть к бетонной лестнице и толкнул на металлические поручни. Девушка упала, а агрессор несколько раз ударил ее по голове и попытался забрать ценности. Впрочем, жертва оказала активное сопротивление и смогла убежать.

Андрей Панотчик, начальник Московского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД Беларуси: Уточнив приметы, правоохранителям оперативно удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Бреста, который прятался за инсталляцией возле дороги. В последующем выяснилось, что мужчина причастен к еще одному нападению. Напал с ножом на девочку, ранил ее, похитил сумку с косметикой.

Пострадавшую доставили в больницу с резаной раной. Медики помогли школьнице, и сейчас ей ничего не угрожает. Следователями установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Действия обвиняемого квалифицированы по статье "Разбой, совершенный повторно". Дело передано прокурору для направления в суд.







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