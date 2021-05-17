ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В СК установили обстоятельства двух разбойных нападений, произошедших в январе в Бресте

17.05.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Тогда 33-летний житель областного центра, будучи пьяным, напал на двух девушек. Одной из жертв стала 19-летняя местная жительница. Фигурант подошел сзади, зажал ей рот, стал тянуть к бетонной лестнице и толкнул на металлические поручни. Девушка упала, а агрессор несколько раз ударил ее по голове и попытался забрать ценности. Впрочем, жертва оказала активное сопротивление и смогла убежать.

Андрей Панотчик, начальник Московского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД Беларуси: Уточнив приметы, правоохранителям оперативно удалось задержать подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Бреста, который прятался за инсталляцией возле дороги. В последующем выяснилось, что мужчина причастен к еще одному нападению. Напал с ножом на девочку, ранил ее, похитил сумку с косметикой.

Пострадавшую доставили в больницу с резаной раной. Медики помогли школьнице, и сейчас ей ничего не угрожает. Следователями установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Действия обвиняемого квалифицированы по статье "Разбой, совершенный повторно". Дело передано прокурору для направления в суд.

Читайте также:

Оказала сопротивление грабителю и получила удар ножом в шею

Раскрыто по горячим следам разбойное нападение в Новополоцке

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тогда 33-летний житель областного центра, будучи пьяным, напал на двух девушек. Одной из жертв стала 19-летняя местная жительница. Фигурант подошел сзади, зажал ей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень из региона исполнил мечту детства — купил и переделал Mercedes W-124. Неужели это «волк»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by