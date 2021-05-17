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Обзор дорожных происшествий
Источник материала: БT
В Минске автомобиль Hyundai сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку на электросамокате
По предварительной информации, водитель ехал по проспекту Пушкина и при повороте направо сбил подростка. Известно, что девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая была госпитализирована.
Водитель автомобиля "Лада" проехал на красный свет и сбил двух 13-летних велосипедистов
Еще одна авария с участием детей произошла на столичной улице Кирилла Туровского. Как выяснилось, водитель автомобиля "Лада" проехал на красный свет и сбил двух 13-летних велосипедистов. Подростки переезжали дорогу по велодорожке рядом с пешеходным переходом. Оба мальчика получили травмы и были доставлены в больницу.
BMW и автомобиль милиции столкнулись в Минске
Инцидент произошел в столичном микрорайоне Чижовка на перекрестке улиц Ташкентской и Уборевича. Сообщается, что автомобиль оперативного назначения ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной. В результате ДТП пострадавших нет.
ДТП возле деревни Ловцы: столкнулись два автомобиля
В Глубокском районе водитель Renault не справился с управлением и врезался в Fiat. Столкновение произошло на закруглении дороги возле деревни Ловцы. 30-летний водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat, которым управляла 35-летняя женщина. Автоледи получила травмы.
В Дрогичинском районе 16-летний бесправник врезался в дорожный знак
Еще один случай, когда водитель не справился с управлением и попал в аварию, произошел в Дрогичинском районе. 16-летний парень без прав ехал на мотоцикле. На закруглении дороги он выскочил за пределы проезжей части, врезался в дорожный знак и съехал в кювет. Мотоциклист с травмами был госпитализирован.
В Лельчицах автомобиль Audi столкнулся с мопедом
Авария случилась из-за того, что мотоциклист не пропустил автомобиль при выезде со второстепенной дороги на главную. 35-летний водитель Audi не успел среагировать и сбил человека на мопеде. В результате ДТП последний получил травмы и был госпитализирован.
В Светлогорском районе 24-летний водитель съехал с дороги и врезался в забор
Еще одно ДТП в Гомельском регионе произошло в Светлогорском районе. 24-летний водитель за рулем Hyundai Elantra съехал с дороги и врезался в забор. После этого автомобиль опрокинулся. С травмами водитель был госпитализирован. Предположительно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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В Минске автомобиль Hyundai сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку на электросамокате По предварительной информации, водитель ехал по проспекту Пушкина и...
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