Жертвой кибераферистов стал программист из Витебска, с его карточки пропало около 5 400 долларов США

Источник материала: БT

Схема старая, но человека настолько обработали мастера социальной инженерии, что он для них выполнил все, даже абсурдные просьбы. Сначала ему лжесотрудник службы безопасности крупного банка, держателем карточек которого и является 24-летний парень, напугал атакой хакеров. Другой псевдоспециалист банка позвонил через интернет-мессенджер и рассказал о попытке изменения его учетных данных, и для того, чтобы идентифицировать устройство, надо скачать и установить необходимое для этого приложение. Эта программа позволила аферистам получить удаленный доступ к электронным устройствам. Затем украсть деньги было делом техники.

Анна Галинская, старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности КМ УВД Витебской области: Сначала по просьбе лжеспециалиста банка айтишник зашел в свой личный кабинет, где обнаружил пропажу с карточки около 5 400 долларов США, а сразу за этим ему пришло уведомление в отказе какого-то кредита. Аферист тут же сообщил ему, что наверняка это действуют мошенники и для того, чтобы это предотвратить, необходимо в различных банках подать заявки на получение кредита. Мужчина так и сделал. А после того как он получил свыше 9 000 рублей кредита и исполнил указание зачислить их на свою валютную банковскую карту, собеседник пообещал перезвонить и пропал.

Еще раз проверив баланс своей карты, а точнее, посмотрев на нули, мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Только после этого обратился за помощью в милицию. В МВД напоминают: доверяйте только проверенным специалистам, не делайте никаких операций по чьей-то просьбе по телефону и сами звоните в банк или службу техподдержки. Личность одного из участников международной преступной группы удалось установить, он обналичивал в банкоматах деньги, украденные со счетов жертв кибермошенничества.





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