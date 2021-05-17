ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жертвой кибераферистов стал программист из Витебска, с его карточки пропало около 5 400 долларов США

17.05.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Схема старая, но человека настолько обработали мастера социальной инженерии, что он для них выполнил все, даже абсурдные просьбы. Сначала ему лжесотрудник службы безопасности крупного банка, держателем карточек которого и является 24-летний парень, напугал атакой хакеров. Другой псевдоспециалист банка позвонил через интернет-мессенджер и рассказал о попытке изменения его учетных данных, и для того, чтобы идентифицировать устройство, надо скачать и установить необходимое для этого приложение. Эта программа позволила аферистам получить удаленный доступ к электронным устройствам. Затем украсть деньги было делом техники.

Анна Галинская, старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности КМ УВД Витебской области: Сначала по просьбе лжеспециалиста банка айтишник зашел в свой личный кабинет, где обнаружил пропажу с карточки около 5 400 долларов США, а сразу за этим ему пришло уведомление в отказе какого-то кредита. Аферист тут же сообщил ему, что наверняка это действуют мошенники и для того, чтобы это предотвратить, необходимо в различных банках подать заявки на получение кредита. Мужчина так и сделал. А после того как он получил свыше 9 000 рублей кредита и исполнил указание зачислить их на свою валютную банковскую карту, собеседник пообещал перезвонить и пропал.

Еще раз проверив баланс своей карты, а точнее, посмотрев на нули, мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Только после этого обратился за помощью в милицию. В МВД напоминают: доверяйте только проверенным специалистам, не делайте никаких операций по чьей-то просьбе по телефону и сами звоните в банк или службу техподдержки. Личность одного из участников международной преступной группы удалось установить, он обналичивал в банкоматах деньги, украденные со счетов жертв кибермошенничества. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Схема старая, но человека настолько обработали мастера социальной инженерии, что он для них выполнил все, даже абсурдные просьбы. Сначала ему лжесотрудник службы...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by