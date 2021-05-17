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СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Гродно

17.05.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В результате ДТП погиб мужчина. Накануне на улице Асфальтной в Гродно автомобиль Форд врезался в бетонное ограждение. По информации СК, авто ехало на скорости около 150 км в час, водитель пошёл на обгон, но с управлением не справился. Как стало известно позже, 18-летний шофёр лишён водительских прав и накануне утром пытался сбежать от сотрудников ГАИ. Из покареженной машины его и пассажира доставали спасатели. От полученных травм пассажир скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии. Следователь осмотрел место аварии, назначены необходимые экспертизы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".


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Теги: Гродно
 
 
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В результате ДТП погиб мужчина. Накануне на улице Асфальтной в Гродно автомобиль Форд врезался в бетонное ограждение. По информации СК, авто ехало на скорости...
 
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