Почти 0,5 кг мефедрона изъяли бойцы наркоконтроля у 24- летнего жителя Мозыря

Источник материала: БT

Парень приехал в Минск, чтобы продать крупную партию психотропа через закладки.

По информации оперативников, 24-летний молодой человек снимал квартиру в Минске и работал на интернет-магазин по продаже психотропа. Он раскладывал наркотик в разных районах столицы и за пределами города. Мужчину задержали с поличным в момент, когда тот готовил тайники для психотропа. При себе у гражданина было обнаружено около 100 граммов закладок с наркотиком.

Остальную часть мефедрона правоохранители изъяли из тайников, которые парень сделал на территории Минского района. В квартире у задержанного нашли приспособления для фасовки. Парень признался, что таким образом хотел быстро заработать.

В Минске задержаны вишинг-мошенники, которые похищали деньги, представляясь сотрудниками банков. Дозвонившись через Viber, злоумышленники смогли украсть у жительницы столицы 110 тысяч долларов.

Под вымышленным предлогом попросили предоставить коды из СМС-сообщения. Завладев полученной информацией, вывели деньги с депозита и обналичили деньги в банкоматах на территории Минска.

Подельников задержали одновременно в разных районах столицы. Сейчас они под стражей. Возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.





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