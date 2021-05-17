Источник материала: Tut.by

Замечали, что в больших заведениях иногда может быть неуютно? В противовес широким пространствам всегда есть маленькие места, где часто гораздо больше души. Автор Instagram-проекта «ГдеХодил» в своем блоге рекомендует пять самых маленьких баров Минска, которые стоит посетить. «Мал, да удал» — вот их главная характеристика.



Гриша «ГдеХодил» Автор Instagram-журнала Автор Instagram-журнала

Бар без названия под заведением «Октябрьская, 16»





Попасть в заведение не так уж просто. Но, если задаться целью… По мотивам фильма Стэнли Кубрика «Сияние». Очень стильно и вкусно. А еще можно курить.

Gin&It



Адрес: пр-т Независимости, 18, работает ежедневно с 17.00 до 02.00

Один из самых лучших коктейльных баров столицы. Необычная карта напитков. Игра вкусов и ароматов в каждом бокале. Здесь большой выбор напитка, заложенного в название.

«Рок-н-ролльщик»



Адрес: ул. Интернациональная, 13, работает с 17.00 до 02.00, в пятницу и субботу — до 03.00

Не могу про наш бар не написать (Гриша — один из его владельцев . — Прим. ред). Ведь он самый маленький в городе. Готовим напитки, слушаем рок на виниле и болтаем о том-о сем.

Liverpool



Адрес: ул. Мясникова, 35, время работы: с 16.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 16.00 до 02.00

Микро-бар в английском стиле. Много винтажных мелочей. Чувствуешь себя как в гостях у друга. Постоянные гости здесь любят собираться и смотреть трансляции футбольных матчей. В меню: пиво, изи дринки, настойки, бутерброды и закуски.

Benedict



Адрес: ул. М. Богдановича, 23, работает ежедневно с 8.00 до 23.00

Это кафе должно быть в списке. Удивительно видеть полноценную кухню в таком маленьком помещении. К созданию заведения приложили руку известные бармены города, поэтому с питейной частью здесь все хорошо.