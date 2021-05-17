|
Пять самых маленьких баров Минска, которые стоит посетить
Источник материала: Tut.by
Замечали, что в больших заведениях иногда может быть неуютно? В противовес широким пространствам всегда есть маленькие места, где часто гораздо больше души. Автор Instagram-проекта «ГдеХодил»
Бар без названия под заведением «Октябрьская, 16»
Попасть в заведение не так уж просто. Но, если задаться целью… По мотивам фильма Стэнли Кубрика «Сияние». Очень стильно и вкусно. А еще можно курить.
Gin&It
Один из самых лучших коктейльных баров столицы. Необычная карта напитков. Игра вкусов и ароматов в каждом бокале. Здесь большой выбор напитка, заложенного в название.
«Рок-н-ролльщик»
Не могу про наш бар не написать (Гриша —
Liverpool
Микро-бар в английском стиле. Много винтажных мелочей. Чувствуешь себя как в гостях у друга. Постоянные гости здесь любят собираться и смотреть трансляции футбольных матчей. В меню: пиво, изи дринки, настойки, бутерброды и закуски.
Benedict
Это кафе должно быть в списке. Удивительно видеть полноценную кухню в таком маленьком помещении. К созданию заведения приложили руку известные бармены города, поэтому с питейной частью здесь все хорошо.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замечали, что в больших заведениях иногда может быть неуютно? В противовес широким пространствам всегда есть маленькие места, где часто гораздо больше души. Автор...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)