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Лидские пограничники «приземлили» дрон на границе с Литвой

17.05.2021 20:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лидские пограничники 15 мая обнаружили беспилотный летательный аппарат (БЛА) вблизи белорусско-литовской границы, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

 

Лидские пограничники «приземлили» дрон на границе с Литвой

 

В подтверждение на сайте ведомства размещена фотография крупного шестивинтового дрона. Был ли к нему прикреплен какой-либо груз, не указано.

«БЛА использовался незаконно — это не было согласовано с компетентными органами, для пресечения полета пограничный наряд применил радиоэлектронное ружье. В итоге пограничники «приземлили» коптер в полукилометре от государственной границы», — говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете напомнили, что незаконное использование БЛА в погранзоне является нарушением пограничного режима. Допустившие это правонарушение граждане могут быть оштрафованы на сумму до 580 рублей, юридические лица — до 1.740, за нарушение, совершенное в пограничной полосе — на сумму до 1.450 и до 2.900 рублей., соответственно.

18 апреля пограничники спустили на землю дрон с контрабандой сигарет около агрогородка Дотишки в Вороновском районе Гродненской области, в 100 метрах от границы с Литвой.

3 апреля пограничники перехватили дрон с грузом сигарет около деревни Сычи Брестского района, аппарат направлялся в сторону Польши. 22 февраля аналогичный случай произошел около деревни Чижевичи того же района.

 
 
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Лидские пограничники 15 мая обнаружили беспилотный летательный аппарат (БЛА) вблизи белорусско-литовской границы, сообщает пресс-служба Государственного...
 
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