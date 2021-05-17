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Уже страшно выходить на улицу»: Белорус голосовал за Лукашенко, а теперь боится выходить из дома

17.05.2021 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельчанин Андрей голосовал за Лукашенко и не участвовал в протестных акциях, но теперь боится выходить на улицу с бело-красной детской коляской, которую купил несколько лет назад.



«Честно говоря, становится не то, что плохо от всего происходящего, а уже страшно выходить на улицу», — говорит Андрей. На такие неприятные мысли мужчину навели последние новости. Он вспоминает беременную минчанку, которую задержали за БЧБ-снежинки на окнах, и оштрафовали 2 900 рублей, мужчину, на которого составили протокол за то, что он оставил на балконе красно-белую коробку от телевизора, рассказывают «Сильные новости».



Бело-красную коляску Андрей с женой купили еще лет 6-7 назад. «Она нам очень понравилась. Мыслей о БЧБ не было», — утверждает мужчина. Сейчас их младшему ребенку 8 месяцев — как раз пора пересаживаться в эту коляску, но родители оттягивают этот момент до последнего: возят сына в автолюльке, хотя она ему уже не по размеру. А пересадить в коляску им страшно — вдруг задержат и отвезут в РОВД.

«Скрывать не стану, всей семьёй голосовали за Лукашенко. На пикеты не ходили и никогда даже и не собирались. Но вот это БЧБ очень стремает. Нам не нужны проблемы, я не сторонник Тихановской», — утверждает Андрей.

Мужчина говорит, что он хочет лишь спокойно отдыхать и гулять по городу, по парку, ходить по магазинам, «не думая, что сейчас усадят и повезут в отдел».
 
 
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Гомельчанин Андрей голосовал за Лукашенко и не участвовал в протестных акциях, но теперь боится выходить на улицу с бело-красной детской коляской, которую купил...
 
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