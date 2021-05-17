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На одежду политзаключенных в колонии Шклова начали пришивать желтые бирки

17.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом в своем первом письме рассказал активист из Березовки, член партии БНФ, координатор движения «За свободу» Витольд Ашурок, которого также признали политическим заключенным.

На одежду политзаключенных в колонии Шклова начали пришивать желтые бирки

«Палітычных тут не бракуе. Так што сумаваць нагоды няма. Тым больш, што адміністрацыя выдала загад мець жоўты колер бірак на адзенні, і таму палітычных можна адрозніць здалёк», — написал Витольд.

На одежду политзаключенных в колонии Шклова начали пришивать желтые бирки

Он считает, что опыт Второй мировой войны будет очень полезен в наших условиях.

Политик просит передать тем, кто писал письма и не получил ответа, не беспокоится. Все будет.

На одежду политзаключенных в колонии Шклова начали пришивать желтые бирки

Активиста задержали в ноябре прошлого года. Сначала осудили на сутки, но, даже не дав выйти из тюрьмы, предъявили новое обвинение по уголовному делу. В январе суд признал Витольда винновым по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 УК и приговорил его к пяти годами лишения свободы в колонии общего режима.

 
 
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«Опыт Второй мировой войны будет очень полезен в наших условиях».
 
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