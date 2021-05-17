На одежду политзаключенных в колонии Шклова начали пришивать желтые бирки

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Об этом в своем первом письме рассказал активист из Березовки, член партии БНФ, координатор движения «За свободу» Витольд Ашурок, которого также признали политическим заключенным.





«Палітычных тут не бракуе. Так што сумаваць нагоды няма. Тым больш, што адміністрацыя выдала загад мець жоўты колер бірак на адзенні, і таму палітычных можна адрозніць здалёк», — написал Витольд.





Он считает, что опыт Второй мировой войны будет очень полезен в наших условиях.

Политик просит передать тем, кто писал письма и не получил ответа, не беспокоится. Все будет.





Активиста задержали в ноябре прошлого года. Сначала осудили на сутки, но, даже не дав выйти из тюрьмы, предъявили новое обвинение по уголовному делу. В январе суд признал Витольда винновым по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 УК и приговорил его к пяти годами лишения свободы в колонии общего режима.