Представитель ОБСЕ Рибейро призвала власти Беларуси прекратить преследование журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила сожаление в связи с недавними арестами нескольких журналистов в Беларуси.



Тереза Рибейро. Фото: osce.org.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, речь идет о журналистке портала tut.by Любови Касперович (арестована на 15 суток), могилевских журналистах Александре Буракове и Владимире Лапцевиче (оба арестованы на 20 суток), фотокорреспонденте Татьяне Капитоновой (на 10).

Рибейро вновь призвала официальный Минск «обратить вспять негативную тенденцию» и выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ.

«То, как власти Беларуси обращаются с сотрудниками СМИ, по-прежнему вызывает серьезную тревогу и наряду с другими тревожными событиями, связанными со свободой СМИ в стране в последние месяцы, серьезно ставит под угрозу фундаментальное право человека на свободу выражения мнения, — отметила Рибейро. — Я призываю власти прекратить преследовать журналистов и освободить всех задержанных».