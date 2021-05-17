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Неизвестный «заминировал» сразу несколько торговых центров в Минске
Источник материала: Навiны
Во второй половине дня 17 мая неизвестный прислал в один из торговых центров Минска электронное сообщение о минировании этого и других ТЦ.
Взрывные устройства не обнаружены,
На месте работали саперно-пиротехнические группы, идет розыск автора сообщения.
В конце апреля неизвестный «заминировал» четыре столичные школы, было эвакуировано около 3 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам ложных сообщений об опасности (ст. 340 УК). За первый квартал 2021 года, по информации ведомства, заведено 71 уголовное дело по этой статье, которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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Во второй половине дня 17 мая неизвестный прислал в один из торговых центров Минска электронное сообщение о минировании этого и других ТЦ.
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