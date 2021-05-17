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Британский врач назвал самые опасные спиртные напитки

17.05.2021 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Самыми опасными спиртными напитками считается не крепкий алкоголь, утверждает врач из Великобритании Симран Дио.

 

Британский врач назвал самые опасные спиртные напитки
Фото: Pixabay.

 

По его словам, к самому быстрому опьянению приводят газированные напитки наподобие джин-тоника и шампанского. Газация приводит к тому, что спирт быстрее всасывается в кровь человека, передает портал medikforum.ru.

Примечательно, что, по словам специалиста, смешивание разных по крепости алкогольных напитков не приводит к быстрому опьянению с точки зрения физиологии. Обычно в таких ситуациях человек теряет самоконтроль, и именно это становится причиной его быстрого опьянения. Также Дио настоятельно рекомендовал не употреблять спиртное на голодный желудок.

«Некоторые исследования показывают, что уровень алкоголя в крови, если выпить натощак, может быть в четыре раза выше, чем после еды», — добавил врач.

 

 

 
 
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Самыми опасными спиртными напитками считается не крепкий алкоголь, утверждает врач из Великобритании Симран Дио.  
 
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