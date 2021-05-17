Дайвер обнаружил что-то похожее на кости неизвестного существа на дне океана

Источник материала: ОНТ

Исследовательница Дебора Хэтсвелл еще в 2017 году получила от дайвера видео, в котором он обнаружил что-то напоминающее останки существа, которые не похожи, по его мнению, на кости ни одного известного морского животного, пишет ridus.ru.

Дебора посмотрела ролик и тоже не смогла определить, кому могли бы принадлежать найденные водолазом кости. Она разместила видео на своем YouTube-канале в надежде, что кто-то из ее зрителей подскажет.

Дайвер использовал дистанционно управляемый подводный аппарат, когда нашел останки – что-то похожее на часть скелета огромного существа или его хвост. Весь хвост в длину – около 30 м. Кости были очень хрупкими и практически рассыпались, когда до них дотрагивалась механическая клешня аппарата.

Женщина сравнивала кости со скелетами других крупных морских животных – и древних, и современных, но так и не нашла совпадений.

Подписчиков исследовательницы восхитили подводные кадры, и они высказывали предположения о том, кому могли бы принадлежать останки: «Я знал, что драконы реальны», «Не уверен, но, вероятно, это акула», «Думаю, это млекопитающее».

Фото: youtube.com

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