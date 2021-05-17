Вузы готовятся принимать абитуриентов. Куда поступать, чтобы не прогадать?

Источник материала: ОНТ

От промышленного дизайна до компьютерной безопасности! Около полутысячи специальностей готовы предложить белорусские вузы своим абитуриентам в новом учебном году. До вступительной кампании ещё два месяца, а потому старшеклассникам самое время определяться с будущей профессией. Куда поступать, чтобы не прогадать?

Если новое – значит, востребованное. Самый верный принцип для выбора специальности. Какие тенденции вскоре будут на рынке труда – знают в Белорусском государственном университете. Каждый год БГУ одним из первых анонсирует набор по новым направлениям.

Андрей Король, ректор БГУ: «Мы предлагаем что-то новое не просто потому, чтобы быть в тренде, это наша естественная реакция на те изменения в мире, которые происходят, с прицелом на более длительный период, сделать это очень сложно, а что же будет через 5 лет, что будет через 10 лет, мы все эти очень детально учитываем факторы и идем в направлении предложения абитуриенту».

Конкурс на новые специальности всегда высокий. Средний по вузу в прошлом году – два человека на бюджетное место. С сентября здесь начнут изучать «Регионоведение» – развитие культурных, экономических и политических процессов в разных точках планеты. После учебы студенты станут экспертами и аналитиками. Ещё одна новая специальность, которой ранее не было в Беларуси, – «Экономическая безопасность».

Алина Дутина, заместитель декана экономического факультета БГУ: «Современная специальность, мы собрали лучшие программы, лучший опыт, как международный так и российский, собрали свою программу "Экономическая безопасность", специалисты, которые закончат эту специальность, будут востребованы во всех организациях, специалисты по риск-менеджменту, это не единственная классная специальность на нашем факультете, есть ещё экономика, экономическая информация, менеджмент, финансы».

В нынешнем году в БГУ собираются набрать более 4 тысяч студентов. Учебные программы на всех факультетах ежегодно совершенствуются. Будущие специалисты получают только самые передовые знания. Поэтому выпускники уверены, что после учебы не останутся без работы. Впрочем, это не единственная причина, почему абитуриенты выбирают Белгосуниверситет.

Максим Гриц, студент экономического факультета БГУ: «Наверно, БГУ лучший вуз страны, но это ещё и лучшие люди, ну, действительно формируют люди, которые здесь учатся, которые преподают, я думаю продолжить обучение, наверно, в магистратуре, пока раздумываю, а насчёт знания, я понимаю, что дают действительно практико-ориентированные знания, мы выиграли международную олимпиаду по эконометрике, то есть действительно те знания, которые дают, оказались полезными».

А вот самый технический вуз – БНТУ – намерен удержать статус и самого бюджетного. Более 70% студентов здесь учатся за счёт государства.

Елена Комисарова, студент факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства БНТУ: «БНТУ – это альма-матер многих великих людей, почти все выпускники приложили свои руки к разработкам, каким-то строениям и нанотехнологиям, которые есть в Беларуси. Поэтому, когда выбирала вуз, точно знала, что в БНТУ дадут постулатные знания, которые смогу применить во всех сферах жизни».

Сейчас в БНТУ готовят инженеров по 80 направлениям. Всё больше выпускников поступают в университет по целевому направлению. Ещё во время учебы студенты знают, куда отправятся на своё первое рабочее место.

Тимур Матюшинец, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии БНТУ: «Многие студенты, уже проходя какие-то олимпиады по техническому творчеству, они присматриваются к вузу, они видят, что технический и творческий подход, продолжают обучение в этом направлении, они поступают к нам, проходят подготовительные курсы, ЦТ сдают, практически по всем техническим специальностям студенты сдают математику и физику».

По сути, один вуз поставляет кадры для всего народно-хозяйственного комплекса страны. В этом году в университете также открывают новую специальность – «Инновационная техника в строительстве». В БНТУ уверены, что именно она станет прорывной для отрасли.

Георгий Вершина, первый проректор БНТУ: «Абсолютно инженерная специальность, в большей мере характерна для строительного комплекса страны, поскольку "Инновационная техника в строительстве" открыта с той перспективой, чтоб резко увеличить производительность труда, это можно сделать только с учетом новых технологий, если конечный путь, мы будем готовить студентов, чтобы они создавали 3D-принтеры в строительстве – это будет достойно».

Главные тренды предстоящей вступительной компании – вузы увеличат набор на специальности, связанные с технологией, экономикой и медициной. А вот повышенный спрос на IT-специалистов уже не прогнозируется, соответственно и набор будет сокращаться. Всего же в белорусских вузах ждут около 55 тысяч первокурсников. Цифра по сравнению с прошлым годом вырастет, как и количество бюджетных мест.

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