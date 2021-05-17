|
Вузы готовятся принимать абитуриентов. Куда поступать, чтобы не прогадать?
Источник материала: ОНТ
От промышленного дизайна до компьютерной безопасности! Около полутысячи специальностей готовы предложить белорусские вузы своим абитуриентам в новом учебном году. До вступительной кампании ещё два месяца, а потому старшеклассникам самое время определяться с будущей профессией. Куда поступать, чтобы не прогадать?
Если новое – значит, востребованное. Самый верный принцип для выбора специальности. Какие тенденции вскоре будут на рынке труда – знают в Белорусском государственном университете. Каждый год БГУ одним из первых анонсирует набор по новым направлениям.
Конкурс на новые специальности всегда высокий. Средний по вузу в прошлом году – два человека на бюджетное место. С сентября здесь начнут изучать «Регионоведение» – развитие культурных, экономических и политических процессов в разных точках планеты. После учебы студенты станут экспертами и аналитиками. Ещё одна новая специальность, которой ранее не было в Беларуси, – «Экономическая безопасность».
В нынешнем году в БГУ собираются набрать более 4 тысяч студентов. Учебные программы на всех факультетах ежегодно совершенствуются. Будущие специалисты получают только самые передовые знания. Поэтому выпускники уверены, что после учебы не останутся без работы. Впрочем, это не единственная причина, почему абитуриенты выбирают Белгосуниверситет.
А вот самый технический вуз – БНТУ – намерен удержать статус и самого бюджетного. Более 70% студентов здесь учатся за счёт государства.
Сейчас в БНТУ готовят инженеров по 80 направлениям. Всё больше выпускников поступают в университет по целевому направлению. Ещё во время учебы студенты знают, куда отправятся на своё первое рабочее место.
По сути, один вуз поставляет кадры для всего народно-хозяйственного комплекса страны. В этом году в университете также открывают новую специальность – «Инновационная техника в строительстве». В БНТУ уверены, что именно она станет прорывной для отрасли.
Главные тренды предстоящей вступительной компании – вузы увеличат набор на специальности, связанные с технологией, экономикой и медициной. А вот повышенный спрос на IT-специалистов уже не прогнозируется, соответственно и набор будет сокращаться. Всего же в белорусских вузах ждут около 55 тысяч первокурсников. Цифра по сравнению с прошлым годом вырастет, как и количество бюджетных мест.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От промышленного дизайна до компьютерной безопасности! Около полутысячи специальностей готовы предложить белорусские вузы своим абитуриентам в новом учебном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)