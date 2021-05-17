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22 смерти за 2021-й год. С чем связан всплеск передозировок в Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Эпидемия когда-то закончится, а вот наркомания остаётся одной из самых серьёзных проблем современности. В Минске сегодня говорили о предотвращении распространения психотропов. С начала года – два десятка летальных случаев от передозировки. Всплеск связывают с изменениями на чёрном рынке. Как изменить ситуацию?
На фото – тело девушки, которая не рассчитала с дозой метадона. Прошла реабилитацию, чтобы снять ломку, приняла снова – и вот финал. А эти двое отметили гигантской дозой «синтетики» мягкий приговор суда, не связанный с лишением свободы (их судили за мелкую кражу). Передозировка, смерть. Только с начала года в стране от передозировки наркотическими веществами погибли 22 человека. Почти все – опийные наркоманы. Всплеск связывают с исчезновением мака на наркорынке.
Этот наркотик не нуждается в эпитетах. Уличный метадон – самый настоящий яд. Передозировка может случиться при первой же дозе. Пена изо рта, рвота, холодный пот, судороги. В остальных случаях – кома, остановка дыхания или сердца. Погибают молодыми. Средний возраст – 35.
Везут метадон с Востока. Продают через интернет-магазины. Покупают самые отвязные наркоманы – те, кто не брезгует тяжелыми веществами и совсем не держится за жизнь. Эксперты отмечают: от дилера к дилеру в наркотик могут добавлять и другую химию, чтобы увеличить вес и больше заработать. Рассчитать дозу – невозможно. Это всегда игра в «камень-ножницы-бумага» со смертью.
Наркозависимым специалисты помогают справиться с болезнью с помощью методоновой программы. Она подразумевает прием лекарства с содержанием этого вещества для снятия ломки и сведению употребления к нулю. Наркомания – болезнь. Нет такой таблетки, которая бы её вылечила. Единственный эффективный метод борьбы с наркоманией – не оставлять человека наедине с проблемой. И искать причины, которые к этому привели.
Сейчас под наблюдением врачей – около пяти тысяч зависимых. Это те, кто попался или сам обратился за помощью. На деле, говорят специалисты, можно смело умножать на пять. Бороться с наркоманией должно не только МВД. Это невероятно сложный и длительный процесс, который проходит и зависимый, и все, кто его окружает.
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Эпидемия когда-то закончится, а вот наркомания остаётся одной из самых серьёзных проблем современности. В Минске сегодня говорили о предотвращении...
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