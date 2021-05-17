22 смерти за 2021-й год. С чем связан всплеск передозировок в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Эпидемия когда-то закончится, а вот наркомания остаётся одной из самых серьёзных проблем современности. В Минске сегодня говорили о предотвращении распространения психотропов. С начала года – два десятка летальных случаев от передозировки. Всплеск связывают с изменениями на чёрном рынке. Как изменить ситуацию?





На фото – тело девушки, которая не рассчитала с дозой метадона. Прошла реабилитацию, чтобы снять ломку, приняла снова – и вот финал. А эти двое отметили гигантской дозой «синтетики» мягкий приговор суда, не связанный с лишением свободы (их судили за мелкую кражу). Передозировка, смерть. Только с начала года в стране от передозировки наркотическими веществами погибли 22 человека. Почти все – опийные наркоманы. Всплеск связывают с исчезновением мака на наркорынке.

Александр Сазонов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома: «Метадон – особо популярный наркотик среди наркоманов, которые страдают опийной зависимостью. Раньше в Минске была проблема с распространением семян мака, из которого наркоманы изготавливали экстракционный опий. Эту проблему побороли. Мы осудили лиц, привлекли к ответственности, которые занимались распространением этого вещества, но, к сожалению, появился метадон, в том числе и героин. Наркозависимые опийные его приобретают, и наступает смерть».

Этот наркотик не нуждается в эпитетах. Уличный метадон – самый настоящий яд. Передозировка может случиться при первой же дозе. Пена изо рта, рвота, холодный пот, судороги. В остальных случаях – кома, остановка дыхания или сердца. Погибают молодыми. Средний возраст – 35.

Александр Алишевич, главный врач городского клинического наркологического диспансера г. Минска: «Испытав эйфорию, кайф, приход, человеку хочется это повторить, потому что сравнить с чем-то обычным в жизни в доступе – просто не с чем. И если он это делает день, два, три, четыре, то химическая зависимость развивается очень быстро – со второго, третьего употребления. Употребив один раз и сохранив в себе эту психологическую настроенность повторить, сохраняется предрасположенность к зависимости. Героин умеет ждать».

Везут метадон с Востока. Продают через интернет-магазины. Покупают самые отвязные наркоманы – те, кто не брезгует тяжелыми веществами и совсем не держится за жизнь. Эксперты отмечают: от дилера к дилеру в наркотик могут добавлять и другую химию, чтобы увеличить вес и больше заработать. Рассчитать дозу – невозможно. Это всегда игра в «камень-ножницы-бумага» со смертью.

Наркозависимым специалисты помогают справиться с болезнью с помощью методоновой программы. Она подразумевает прием лекарства с содержанием этого вещества для снятия ломки и сведению употребления к нулю. Наркомания – болезнь. Нет такой таблетки, которая бы её вылечила. Единственный эффективный метод борьбы с наркоманией – не оставлять человека наедине с проблемой. И искать причины, которые к этому привели.

Александр Придверов, директор реабилитационного центра «Феникс»: «Забирая человека из агрессивной среды, мы даем возможность ему поменяться, но, к сожалению, когда человек возвращается обратно, та среда не меняется, и важно работать не только с зависимыми. Исходя из опыта, мы можем сказать, что действительно первопричина находится в семье, в семейных ценностях, в деструктивных семьях. Но опять же это болезнь, которая не выбирает никакой социальный статус».

Сейчас под наблюдением врачей – около пяти тысяч зависимых. Это те, кто попался или сам обратился за помощью. На деле, говорят специалисты, можно смело умножать на пять. Бороться с наркоманией должно не только МВД. Это невероятно сложный и длительный процесс, который проходит и зависимый, и все, кто его окружает.

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