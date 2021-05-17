Вытинанка приобрела статус историко-культурной ценности Беларуси

Источник материала: ОНТ

В списке историко-культурных ценностей нашей страны пополнение. Этот статус получила белорусская вытинанка. Старинное искусство вырезания ажурных картин из бумаги сегодня хранят и развивают народные мастера.





Бумага, ножницы и немного фантазии. Из такого скромного набора получаются симметричные шедевры. Каждая работа в технике белорусской вытинанки – настоящее произведение искусства. Наталью Бернадскую азам изготовления бумажного кружева научила ещё бабушка. И сегодня уже народный мастер Беларуси и дважды Президентский стипендиат передаёт все тонкости и хитросплетения ремесла предков подрастающему поколению.

Наталья Бернадская, народный мастер Беларуси: «Я изучаю народные праздники, традиции, обряды. И на основе всего этого вырезаю свои работы. Купалье, Дожинки, Сороки. Конечно, хотелось бы сохранить этот вид искусства. И передать нынешнему поколению».

Ремесло оказалось настолько популярным в Кричеве, что на занятия к педагогу приходят и малыши, и старшеклассники. С местной детворой Наталья занимается дважды в неделю. Сегодня ребятам уже под силу и сложные узоры.

Считается, этот вид народного искусства зародился вместе с появлением бумаги. Со временем недолговечные бумажные украшения вытеснил текстиль. Искусство постепенно забывалось, а возродилось благодаря белорусским мастерам лишь в конце прошлого столетия. Сегодня вытинанка – целые картины с оригинальными сюжетами. За каждым – часы ювелирной работы.

Искусством вытинанки в Беларуси занимается меньше ста мастеров. Лозоплетение, гончарство, ткачество. Сегодня в нашей стране возродили практически все древние виды ремёсел.

Молодежь все больше проявляет интерес к традициям предков. Мастер из Осиповичского района, к примеру, увлёкся художественной обработкой бересты. Не исключено, что к числу возрождённых скоро добавится ещё один вид старинного белорусского ремесла.

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